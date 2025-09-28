Diretta | Israele approva la pena di morte per i terroristi. Hamas ribadisce: "Nessuna nuova proposta dai mediatori"

Hamas ha rilasciato una dichiarazione in cui conferma di non aver ricevuto nuove proposte per un cessate il fuoco a Gaza, dopo che elementi del piano in 21 punti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per porre fine alla guerra e liberare gli ostaggi a Gaza sono stati diffusi dai media. Hamas afferma che i negoziati sono sospesi dal 9 settembre, quando Israele ha compiuto un attacco in Qatar, e di essere pronto a esaminare qualsiasi proposta presentata tramite i mediatori "in modo positivo e responsabile, in modo da salvaguardare i diritti del popolo palestinese".

Il piano è stato condiviso dagli Stati Uniti con alcuni paesi arabi e musulmani la scorsa settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Trump ha dichiarato che "tutti i paesi della regione sono coinvolti, Hamas è pienamente consapevole di queste discussioni e Israele è stato informato a tutti i livelli, incluso Bibi Netanyahu".