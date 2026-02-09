Diretta | Lavrov: "Usa non hanno mantenuto impegni presi in vertice Alaska"

Una persona è rimasta uccisa in un attacco con droni russi su Odessa. In città sono stati registrati danni alle infrastrutture residenziali e scoppiati incendi. Oleh Kiper, capo dell'Amministrazione Militare Regionale di Odessa, lo ha annunciato su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Il nemico ha effettuato un massiccio attacco alla regione di Odessa con droni d'attacco. Nella città di Odessa, i rapporti preliminari indicano che le infrastrutture residenziali sono state danneggiate e sono scoppiati incendi", ha scritto. Serhii Lysak, capo dell'Amministrazione Militare della Città di Odessa, ha specificato che l'attacco ha causato un incendio sul tetto di un grattacielo, ha danneggiato un gasdotto e ha incendiato autovetture e un edificio non residenziale. "Tutti i servizi di emergenza e comunali stanno lavorando sul posto", ha scritto. In seguito, Lysak ha riferito: "Purtroppo, è emerso che una persona è morta a seguito dell'attacco nemico a Odessa"