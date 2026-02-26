Diretta | Pioggia di fuoco sull'Ucraina: Mosca colpisce con 420 droni e 39 missili

Un attacco aereo combinato con missili e droni è stato lanciato nella notte su kiev e altre città, tra cui Kharkiv e Zaporizhia, da parte delle forze armante russe. Come riporta il Kyiv Independent, le autorità locali segnalano danni ad edifici residenziali e infrastrutture civili. Le prime esplosioni si sono verificate nella capitale ucraina intorno alle 4 del mattino, ora locale, mentre i sistemi di difesa aerea ucraini puntavano obiettivi in arrivo.

Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato che le difese aeree sono state attivate in città e ha avvertito i residenti di rimanere in luoghi sicuri. I canali di monitoraggio hanno anche segnalato il possibile lancio di ulteriori missili da parte di aerei russi. Sono stati registrati incendi in una proprietà privata nel quartiere di Holosiivskyi, mentre un'abitazione a due piani ha preso fuoco nel quartiere di Pecherskyi in seguito all'attacco.