Diretta | Pioggia di fuoco sull'Ucraina: Mosca colpisce con 420 droni e 39 missili

Nuova ondata di raid russi sull’Ucraina nella notte.Secondo il presidente Volodymyr Zelensky, Mosca ha lanciato 420 droni e 39 missili, tra cui 11 balistici, colpendo infrastrutture critiche e edifici residenziali in otto regioni. Esplosioni a Kiev, Kharkiv e Zaporizhia. A Kharkiv 16 feriti, tra cui due bambini. Danni a palazzi, incendi e gasdotti colpiti.
Zelensky: "Russia ha lanciato 420 droni e 39 missili"
- "Ieri sera, la Russia ha nuovamente attaccato le infrastrutture critiche e agli edifici residenziali. 420 droni - la maggior parte dei quali 'shahed' - e 39 missili di vario tipo, tra cui 11 balistici, sono stati lanciati contro la nostra popolazione. Sono stati registrati danni in otto regioni". Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Al momento, si sa che decine di persone sono rimaste ferite a causa di questo attacco, tra cui anche dei bambini", ha aggiunto.
16 feriti in attacco russo su Kharkiv, anche bambini
A Kharkiv, in seguito a un attacco russo, sono stati colpiti un condominio e un gasdotto. E' scoppiato un incendio e sedici persone sono rimaste ferite fra cui due bambini. Lo scrivono i media ucraini citando il sindaco della città Igor Terekhov.
Esplosioni nella notte a Kiev, attacco combinato con missili e droni
Un attacco aereo combinato con missili e droni è stato lanciato nella notte su kiev e altre città, tra cui Kharkiv e Zaporizhia, da parte delle forze armante russe. Come riporta il Kyiv Independent, le autorità locali segnalano danni ad edifici residenziali e infrastrutture civili. Le prime esplosioni si sono verificate nella capitale ucraina intorno alle 4 del mattino, ora locale, mentre i sistemi di difesa aerea ucraini puntavano obiettivi in arrivo.
Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato che le difese aeree sono state attivate in città e ha avvertito i residenti di rimanere in luoghi sicuri. I canali di monitoraggio hanno anche segnalato il possibile lancio di ulteriori missili da parte di aerei russi. Sono stati registrati incendi in una proprietà privata nel quartiere di Holosiivskyi, mentre un'abitazione a due piani ha preso fuoco nel quartiere di Pecherskyi in seguito all'attacco.