Diretta | Il Regno Unito stanzia 230 milioni per le truppe in Ucraina. E Parigi prepara 6 mila soldati

Le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 94 dei 121 droni utilizzati dai russi per attaccare l'Ucraina dalla sera del 9 gennaio. Come riporta stamattina Ukrinform, lo ha riferito su Facebook il Comando dell'aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina. Dalle 18 di ieri, nello specifico, le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con un missile balistico Iskander-M dalla regione di Kursk e 121 droni d'attacco Shahed, Gerbera e altri tipi di droni dalle seguenti direzioni: Kursk, Orel, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk (Federazione Russa), Chauda (Crimea occupata). Circa 80 di questi erano droni Shahed. L'attacco aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa dell'Ucraina. Secondo i dati preliminari, a stamattina le difese aeree avevano abbattuto o soppresso 94 droni nel nord, nel sud e nell'est dell'Ucraina. Sono stati registrati colpi di un missile balistico e di 27 Uav d'attacco in 15 località, nonché la caduta di bersagli abbattuti (frammenti) in una località. L'attacco sarebbe tuttora in corso.