"Richieste eccessive", così l'Iran ha fatto saltare il negoziato con gli Usa. Furia Trump. E il petrolio torna a salire

L'Iran respinge il piano Usa. "Non mi piace la loro risposta, è inappropriata", commenta Trump. Gli Usa monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e "a un certo punto" se ne impadroniranno, aggiunge il tycoon. Il petrolio guadagna oltre il 3% col mancato accordo.Le autorità iraniane hanno intanto rilasciato su cauzione Mohammadi: la premio Nobel per la pace è stata trasferita a Teheran per cure mediche. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri degli Affari esteri Ue. Parigi e Londra presiederanno domani una riunione di quelli della Difesa su Hormuz
Hormuz, domani riunione ministri Difesa Gb e Francia con 40 Paesi
Il ministro della Difesa britannico John Healey e quella francese Catherine Vautrin terranno domani una riunione in collegamento video con i rappresentanti di 40 Paesi sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz. Lo ha reso noto il ministero della Difesa britannico in una nota. "Il ministro della Difesa John Healey, membro del Parlamento, copresiederà una riunione di oltre 40 nazioni, insieme alla sua omologa francese, la ministra Catherine Vautrin, per il primo incontro dei ministri della Difesa della missione multinazionale", si legge in una nota del ministero della Difesa britannico. L'obiettivo è quello di discutere i piani per ripristinare i flussi commerciali nello Stretto di Hormuz.
Media Iran, petroliera passa Hormuz usando rotta indicata da forze armate Teheran
Una petroliera Vlcc (Very Large Crude Carrier) che trasportava greggio iracheno ha attraversato lo stretto di Hormuz ieri, utilizzando una rotta designata dalle forze armate iraniane. Lo riporta l'agenzia di stampa Tasnim News, affiliata ai pasdaran. Secondo Tasnim si tratta della Agios Fanourios che, dopo aver lasciato lo stretto, si trova ora nel Golfo dell'Oman, diretta al porto vietnamita di Nghi Son.
Teheran respinge piano Usa, "Richieste Trump eccessive"
L'Iran ha respinto il piano statunitense, una proposta che "avrebbe significato la sottomissione di Teheran alle eccessive richieste di Donald Trump", riferisce la televisione di stato iraniana 'Press Tv'. "Il piano iraniano sottolinea la necessità che gli Stati Uniti paghino riparazioni di guerra e riafferma la sovranità dell'Iran sullo stretto di Hormuz - riportano i media iraniani - L'Iran inoltre ha ribadito la necessità della fine della sanzioni e del rilascio dei beni e delle proprietà sequestrate".
Netanyahu, guerra non è finita, c'è ancora lavoro da fare
"Abbiamo ottenuto molto" ma la guerra con l'Iran "non è finita". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una intervista rilasciata a '60 Minutes' sulla Cbs. "C'è ancora materiale nucleare che deve essere portato fuori dall'Iran, ci sono ancora siti di arricchimento che devono essere smantellati, ci sono ancora gruppi armati che l'Iran sostiene e missili balistici che vogliono ancora produrre - ha proseguito - Tutto ciò è ancora lì, c'è del lavoro da fare".
Trump ad Axios, non mi piace lettera Teheran, è inappropriata
"Non mi piace la loro lettera. E' inappropriata. Non mi piace la loro risposta". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in una breve telefonata ad Axios in cui ha annunciato che avrebbe respinto la risposta dell'Iran all'ultima bozza di accordo per porre fine alla guerra. "Hanno fatto pressioni su molte nazioni per 47 anni", ha aggiunto.
Il petrolio guadagna oltre il 3% in Asia con il mancato accordo Usa-Iran
I prezzi del petrolio salgono nelle contrattazioni sui mercati asiatici in scia al mancato accordo con l'Iran sulla proposta di pace elaborata da Washington, con la conseguente riapertura dello Stretto di Hormuz, in gran parte chiuso, che mette a rischio le forniture energetiche globali: il Wti guadagna il 3,50%, a 98,76 dollari, mentre il Brent sale del 3,45%, a 104,78 dollari al barile.