"Richieste eccessive", così l'Iran ha fatto saltare il negoziato con gli Usa. Furia Trump. E il petrolio torna a salire

"Abbiamo ottenuto molto" ma la guerra con l'Iran "non è finita". Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una intervista rilasciata a '60 Minutes' sulla Cbs. "C'è ancora materiale nucleare che deve essere portato fuori dall'Iran, ci sono ancora siti di arricchimento che devono essere smantellati, ci sono ancora gruppi armati che l'Iran sostiene e missili balistici che vogliono ancora produrre - ha proseguito - Tutto ciò è ancora lì, c'è del lavoro da fare".