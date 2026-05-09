Finita la (mini) parata sulla piazza Rossa, Putin: "Noi in guerra contro tutta la Nato". Nella notte caccia Nato in volo sul Baltico

Caccia della missione Nato di pattugliamento del fianco orientale si sono alzati in volo la scorsa notte a seguito di allerte per "possibili minacce" sullo spazio aereo della Lettonia: è quanto reso noto in messaggi social dalle forze armate del Paese baltico. Le allerte, ha aggiunto la stessa fonte, hanno riguardato i distretti di Rēzekne, Ludza, Alūksne e Balvi, situati in zone prossime al confine con la Russia. L'annuncio dell'attivazione dei caccia Nato è stato dato attorno all'1:00 ora italiana, mentre alle 2:15 circa, le forze armate lettoni hanno reso noto che l'allerta era data per "conclusa". "Mentre l'aggressione russa contro l'Ucraina prosegue, è possibile che si ripetano casi in cui un velivolo senza pilota straniero entri o si avvicini allo spazio aereo della Lettonia", si legge in una nota.