Trump-Putin, Mosca frena: "Vertice non urgente, lavorare su Ucraina"

La Russia ha attaccato un parcheggio di camion per il trasporto merci, nella regione di Odessa, utilizzando droni d'attacco. Due persone sono state uccise e una è rimasta ferita. E' quanto riporta Ukrinform, che cita quanto scrive il Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina su Facebook. "A seguito degli attacchi, è scoppiato un incendio in un parcheggio con camion merci, che i vigili del fuoco hanno prontamente spento", si legge nel comunicato. Secondo le informazioni preliminari, due persone sono state uccise e una è rimasta ferita. Poco dopo, il capo dell'Ova di Odessa Oleg Kiper ha spiegato: "L'uomo ha riportato ustioni termiche dovute alle fiamme. I medici gli stanno fornendo tutta l'assistenza necessaria, le sue condizioni sono moderate", ha informato. Kiper ha inoltre aggiunto che le identità delle due persone uccise nell'attacco nemico sono attualmente in fase di accertamento