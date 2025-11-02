Trump-Putin, Mosca frena: "Vertice non urgente, lavorare su Ucraina"

Si combatte a Pokrovsk, Kiev schiera le forze speciali nella roccaforte del Donetsk cruciale per la guerra. Intanto Mosca allontana l'ipotesi di un vertice Trump-Putin: "Prima lavorare sull'Ucraina".
Kiev: "Sei morti stanotte nei raid sull'Ucraina, 2 bambini"
La Russia ha lanciato un'ondata di droni e missili contro l'Ucraina nella notte uccidendo sei persone, tra cui due bambini, e interrompendo la fornitura di energia elettrica per decine di migliaia di persone. Lo hanno dichiarato i funzionari ucraini. "Le forze russe hanno attaccato le regioni di Dnipropetrovsk e Odessa. Sei persone sono morte, tra cui due bambini", ha dichiarato l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina su Telegram. Nel frattempo, un attacco russo nella regione meridionale di Zaporizhzhia ha lasciato quasi 58.000 famiglie senza elettricità, ha dichiarato il governatore della regione Ivan Fedorov.
Media: "Droni russi su parcheggio Tir a Odessa, due morti"
La Russia ha attaccato un parcheggio di camion per il trasporto merci, nella regione di Odessa, utilizzando droni d'attacco. Due persone sono state uccise e una è rimasta ferita. E' quanto riporta Ukrinform, che cita quanto scrive il Servizio di Emergenza Statale dell'Ucraina su Facebook. "A seguito degli attacchi, è scoppiato un incendio in un parcheggio con camion merci, che i vigili del fuoco hanno prontamente spento", si legge nel comunicato. Secondo le informazioni preliminari, due persone sono state uccise e una è rimasta ferita. Poco dopo, il capo dell'Ova di Odessa Oleg Kiper ha spiegato: "L'uomo ha riportato ustioni termiche dovute alle fiamme. I medici gli stanno fornendo tutta l'assistenza necessaria, le sue condizioni sono moderate", ha informato. Kiper ha inoltre aggiunto che le identità delle due persone uccise nell'attacco nemico sono attualmente in fase di accertamento
Media: "Drone su petroliera russa nel Mar Nero, rogo a bordo"
Petroliera in fiamme nel porto russo di Tuapse, sulla costa del Mar Nero a causa di un attacco di droni ucraino. Lo riferisce Ukrinform. La Russia ha segnalato un attacco di droni che ha causato un incendio in un'infrastruttura portuale: il quartier generale Operativo del Territorio di Krasnodar lo ha riferito su Telegram, secondo Ukrinform. I detriti del drone a Tuapse, stando al post, hanno danneggiato una petroliera e un terminal petrolifero, provocando un incendio sulla nave. Secondo la Ukrainska Pravda l'equipaggio della nave sarebbe stato evacuato, e i detriti avrebbero inoltre danneggiato un edificio residenziale nel villaggio di Sosnovy, vicino a Tuapse, oltre a danneggiare parzialmente la stazione ferroviaria locale
Mosca, abbattuti 164 droni ucraini nella notte
I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 164 droni ucraini sopra le regioni russe, il Mar d'Azov e il Mar Nero durante la notte. Lo ha riferito il Ministero della Difesa russo.
Mosca: non urgente vertice Putin-Trump, lavorare su Ucraina
Un incontro urgente tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump è possibile, ma al momento non ce n'è bisogno. Lo ha dichiarato alla TASS il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov. "È necessario invece un lavoro molto scrupoloso sulle questioni dell'accordo ucraino - ha sottolineato - non su un vertice"