"Distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia ostaggi": Israele prosegue la campagna a Gaza

Netanyahu ordina l’occupazione di Gaza City e negoziati per liberare gli ostaggi. Katz minaccia: se Hamas non si disarma e non rilascia i prigionieri, Gaza sarà distrutta come Rafah e Beit Hanoun

Israele prenderà il controllo di

tutta la Striscia anche se Hamas accetterà un accordo per la tregua, avverte Netanyahu ordinando "negoziati immediati" per "la liberazione di tutti gli ostaggi". Ieri notte al via le operazioni per l'occupazione di Gaza City.

Katz: "Distruggeremo Gaza City se Hamas non rilascia ostaggi"

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha promesso di distruggere Gaza City se Hamas non accetterà di disarmarsi, rilasciare tutti gli ostaggi rimasti nel territorio e porre fine alla guerra alle condizioni di Israele. "Presto, le porte dell'inferno si apriranno sulle teste degli assassini e degli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni israeliane per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo", ha scritto il ministro sui social media. "Se non accettano, Gaza, la capitale di Hamas, diventerà Rafah e Beit Hanoun", già rase al suolo, ha aggiunto.

