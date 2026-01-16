“Donna forte e coraggiosa”. Chi è Farhad Re, lo stilista della foto con Farah Diba

Il sostegno all'Iran è sempre più esteso e ampio: in ogni parte del mondo il popolo iraniano viene spinto nella sua rivolta contro la teocrazia degli ayatollah. Si chiede il ritorno di Reza Ciro Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, e a sostenere la sua figura per la transizione iraniana c'è anche Farah Diba, l'ultima imperatrice dell'Iran. È stata la terza moglie di Mohammad Reza Pahlavi, rimanendo al suo fianco fino alla caduta della monarchia durante la Rivoluzione iraniana del 1979.
"C'è finalmente bisogno di pace, di libertà, ed è quello che stanno gridando a gran voce i giovani iraniani anche a costo di morire. Penso che solo un governo di transizione, guidato dal figlio dello Scià scomparso, Reza Ciro Pahlavi, possa compiere il miracolo. Un uomo moderno, che ama l'Iran. E spero soprattutto in un forte sostegno, non soltanto da parte di Trump, ma anche da parte dei governi internazionali", ha dichiarato Farhad Re, artista e stilista che veste l'ultima imperatrice. In queste ore ha pubblicato un'immagine proprio sarebbe a Diba, con un messaggio di sostegno per Pahlavi per un Iran "libero e indipendente".
La famiglia di Farhad Re, come spiega lui stesso, ha lasciato l'Iran "poco tempo dopo lo scoppio della Rivoluzione, non siamo mai più ritornati. Impossibile vivere all'interno di una dittatura, sotto il giogo dell'oppressione anche e soprattutto religiosa". In questi anni ha avuto modo di conoscere Farah Diba e la definisce "una donna forte, coraggiosa, una donna che ammiro profondamente, soffre per il suo Paese, per i giovani che vengono trucidati, per lei sono tutti dei figli. C'è sempre un velo di tristezza nel suo volto e spesso mi ripete 'guarda come eravamo, guarda come siamo diventati'. Ha ragione Farah Diba. In Iran sembra di vivere nel Medioevo della storia".
Farhad Re è uno degli stilisti più apprezzati degli ultimi anni: è nato a Roma ma ha scelto di lavorare a Parigi e Farah Diba è una dellesue fonti di ispirazione per collezioni regali e d'alta moda. Le sue sfilate durante la Semaine de la Haute Couture sono eventi molto seguiti. L'immagine che li ritrae insieme ha ottenuto tantissimi like in pochissime ore.