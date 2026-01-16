“Donna forte e coraggiosa”. Chi è Farhad Re, lo stilista della foto con Farah Diba

Il sostegno all'Iran è sempre più esteso e ampio: in ogni parte del mondo il popolo iraniano viene spinto nella sua rivolta contro la teocrazia degli ayatollah. Si chiede il ritorno di Reza Ciro Pahlavi, figlio dell'ultimo scià di Persia, e a sostenere la sua figura per la transizione iraniana c'è anche Farah Diba, l'ultima imperatrice dell'Iran. È stata la terza moglie di Mohammad Reza Pahlavi, rimanendo al suo fianco fino alla caduta della monarchia durante la Rivoluzione iraniana del 1979.

" C'è finalmente bisogno di pace, di libertà, ed è quello che stanno gridando a gran voce i giovani iraniani anche a costo di morire. Penso che solo un governo di transizione, guidato dal figlio dello Scià scomparso, Reza Ciro Pahlavi, possa compiere il miracolo. Un uomo moderno, che ama l'Iran. E spero soprattutto in un forte sostegno, non soltanto da parte di Trump, ma anche da parte dei governi internazionali ", ha dichiarato Farhad Re, artista e stilista che veste l'ultima imperatrice. In queste ore ha pubblicato un'immagine proprio sarebbe a Diba, con un messaggio di sostegno per Pahlavi per un Iran "libero e indipendente".

La famiglia di Farhad Re, come spiega lui stesso, ha lasciato l'Iran " poco tempo dopo lo scoppio della Rivoluzione, non siamo mai più ritornati. Impossibile vivere all'interno di una dittatura, sotto il giogo dell'oppressione anche e soprattutto religiosa ". In questi anni ha avuto modo di conoscere Farah Diba e la definisce " una donna forte, coraggiosa, una donna che ammiro profondamente, soffre per il suo Paese, per i giovani che vengono trucidati, per lei sono tutti dei figli. C'è sempre un velo di tristezza nel suo volto e spesso mi ripete 'guarda come eravamo, guarda come siamo diventati'. Ha ragione Farah Diba. In Iran sembra di vivere nel Medioevo della storia ".

Farhad Re è uno degli stilisti più apprezzati degli ultimi anni: è nato a Roma ma ha scelto di lavorare a Parigi e Farah Diba è una delle

sue fonti di ispirazione per collezioni regali e d'alta moda. Le sue sfilate durante la Semaine de la Haute Couture sono eventi molto seguiti. L'immagine che li ritrae insieme ha ottenuto tantissimi like in pochissime ore.