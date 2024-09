Ascolta ora 00:00 00:00

" Il sacro dovere delle forze armate russe è cacciare il nemico dalla regione di Kursk e proteggere i cittadini ". Parola di Vladimir Putin, che dalla sessione plenaria del Forum economico orientale a Vladivostok ha promesso la reazione di Mosca per neutralizare i " banditi " ucraini che hanno invaso la regione situata lungo il confine tra Russia e Ucraina. Il capo del Cremlino ha poi annunciato progressi significativi da parte dell'esercito russo nel Donbass, la liberazione del quale è stato definito " un compito prioritario per la Federazione Russa ".

Le parole di Putin

" Il bombardamento delle centrali nucleari di Kursk e Zaporizhzhia è un atto terroristico molto pericoloso ", ha affermato Putin. " Si può solo immaginare cosa accadrebbe in questa parte d'Europa se iniziassimo a rispondere in modo speculare ", ha aggiunto.

Il capo del Cremlino ha inoltre spiegato che l'esercito russo sta respingendo le forze ucraine dalla citata regione di Kursk dove il nemico " sta subendo ingenti perdite sia di uomini che di equipaggiamenti ". Putin ha dichiarato che le perdite derivano dalla distruzione del fronte che potrebbe portare alla " perdita della capacità di combattimento delle forze armate ucraine che è l'obiettivo che si prefigge la Russia ".

Per quanto riguarda l'Ucraina, a detta di Putin "Kiev dovrà abbassare nuovamente l'età di leva per reclutare bambini, come fecero i nazisti in Germania, ma questo non risolverà il problema ". " Il prossimo passo è studenti coscritti, dissanguano completamente il Paese - ha aggiunto - lo ripeto ancora una volta: l’impressione è che questa non sia la loro gente ".

I negoziati tra Russia e Ucraina

Putin ha parlato anche dei negoziati, ripetendo che la Russia " non ha mai rifiutato i negoziati con l'Ucraina ", ma non è pronta " a condurli sulla base di richieste effimere " quanto " sulla base di quei documenti che sono stati concordati e siglati a Istanbul " nel 2022.

Secondo quanto riferito dallo stesso presidente russo, allora quasi tutti i parametri di un possibile accordo di pace con i rappresentanti del governo a Kiev erano stati raggiunti, ma poi la Gran Bretagna è intervenuta nel processo e le autorità ucraine " hanno preso una strada diversa ".

A Putin è stato poi chiesto quale Paese potrebbe fungere da mediatore nei possibili negoziati tra Russia e Ucraina. " Rispettiamo i nostri amici e partner che sono sinceramente interessati a risolvere tutte le questioni relative a questo conflitto. Questi sono, prima di tutto, la Repubblica popolare cinese, Brasile, India.

Sono in costante contatto con i nostri colleghi su questo tema. E non ho dubbi che i leader di questi Paesi siano sinceramente impegnati ad aiutare a comprendere tutti i dettagli di questo complesso processo", ha risposto.