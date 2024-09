Droni e bombardieri Tu-95ms: raid russi su Kiev e altre città. E la Polonia fa decollare i caccia

Ascolta ora 00:00 00:00

Altra notte di fuoco per l'Ucraina. Almeno 5 persone sono state uccise e 19 sono rimaste ferite nell'attacco russo lanciato nella notte contro la città ucraina di Leopoli e la capitale Kiev. Tra le vittime ci sarebbe anche un 14enne. " Secondo le prime informazioni, a Leopoli sono rimaste ferite 19 persone in seguito all'attacco nemico ", ha fatto sapere in un messaggio su Telegram Maksym Kozytskyi, capo dell'amministrazione regionale di Leopoli. Kozytskyi ha poi aggiunto che 2 persone sono invece morte. Altre esplosioni sono state registrate a Sumy, Kryvyi Rih e Rivne.

Come riporta Ukrinform, il sindaco di Leopoli, Andriy Sadovy, ha fatto che il raid è stato condotto coi missili ipersonici Kinzhal. "Missili Kinzhal sopra Leopoli", ha scritto su Telegram, "La difesa aerea è in azione. Non fate video! Rimanete al riparo!". Rbc-Ucraina scrive che l'Aeronautica militare ucraina aveva emesso un'allerta relativa a bombardieri strategici Tu-95ms decollati dalla Russia. Sempre secondo le prime informazioni nel blitz notturno sarebbero stati usati anche droni kamikaze. In particolare la regione di Kiev sarebbe stata colpita coi missili, mentre quella di Leopoli coi le armi a guida autonoma.

Il primo allarme sarebbe staccato intorno alle 4:42 (le 3:42 in Italia) quando un gruppo di missili è stato individuato sopra la regione di Chernihiv a nord della capitale lungo la direttrice sud sud-ovest. Quaranta minuti dopo sono stati segnalati vettori da crociera nella regione di Kiev, in quella di Zhytomyr e in quella di Rivne nel Nord Ovest dell'Ucraina.

In mattinata la Polonia ha riferito che nel corso della notte ha fatto alzare in volo i suo caccia per ragioni di sicurezza.

In un comunicato delle forze armate si legge che "Questa è un'altra notte molto impegnativa per l'intero sistema di difesa aereo della Polonia a causa dell'attività osservata dell'aviazione a lungo raggio della Federazione russa che effettua attacchi contro oggetti situati, tra gli altri, nel territorio occidentale dell'Ucraina".