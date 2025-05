Droni russi su Kiev nel giorno dei colloqui. Gli Usa: "Serve incontro Trump-Putin" | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

L'inizio dei colloqui tra le delegazioni russa e ucraina a Istanbul, i primi dalla primavera del 2022, è fissato per le 10:30, le 11:30 ora locale, ma non ci sarà nessuno dei leader coinvolti. Un incontro tra funzionari che ha poche speranze di assumere decisioni chiave. Il primo a sfilarsi è stato Putin, a ruota Zelensky, infine Trump ha fatto sapere che volerà dal Medio Oriente per 'una destinazione sconosciuta, probabilmente Washington'. Il ministero degli Esteri turco, al termine di una riunione con la delegazione russa guidata da Vladimir Medinsky ha fatto sapere che ci sarà un incontro tra turchi, ucraini e russi, poi tra turchi, americani e ucraini. Non è certo se ci sarà un incontro a 4.

9.55 - F-16 in uso a Kiev perduto in missione. Salvo il pilota

Uno degli F-16 forniti all'Ucraina dagli alleati è andato perduto durante una missione di combattimento alle prime ore di questa mattina, ha reso noto il comando dell'aeronautica. Il pilota aveva aperto il fuoco contro tre obiettivi in volo e aveva nel mirino un quarto, quando a bordo è stata registrata una emergenza. Il pilota è riuscito a deviare l'aereo da una zona popolata prima di eiettarsi fuori dall'abitacolo e salvarsi, grazie all'intervento di una squadra di ricerca e recupero a terra. Il mese scorso era stato abbattuto un altro F-16 e il pilota, Pavlo Ivanov, era stato ucciso durante la missione di combattimento. Nell'agosto del 2024, era andato perduto il primo F-16, poche settimane dopo la consegna dei primi aerei da combattimento a Kiev da parte degli alleati. Anche in questo caso, il pilota, Oleksii Mes, era morto.

9.43 - Mosca: "Distrutti 65 droni di Kiev nella notte"

L'esercito russo ha riferito di aver intercettato e distrutto 65 droni ucraini. Secondo il ministero della Difesa di Mosca, 43 droni sono stati neutralizzati sul Mar Nero, 21 sul territorio della Repubblica di Crimea e uno sul territorio della regione di Belgorod.

9.36 - Ecco le delegazioni ucraina e russa

leader non ci saranno ma le delegazioni ucraina e russa, presenti a Istanbul, saranno nutrite. La delegazione di Kiev, guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov, include, secondo i media ucraini, anche il primo viceministro degli Affari Esteri Sergei Kislitsa; il vicepresidente del Servizio di sicurezza Oleksandr Poklad; il primo vicecapo del Servizio di intelligence estera Oleg Lugovskiy; il vicecapo di stato maggiore delle forze armate ucraine Oleksiy Shevchenko; il vicecapo della Direzione principale dell'intelligence Vadim Skibitsky; il vicecapo di Stato Maggiore del Comando dell'Aeronautica Militare Evgeny Shinkarev; il vicecapo di Stato Maggiore del Comando Navale Alexander Dyakov; il capo del Dipartimento di diritto internazionale e operativo del Dipartimento giuridico centrale dello Stato maggiore delle Forze armate dell'Ucraina Oleksiy Malovatsky; l'ufficiale superiore della Direzione operativa principale dello Stato maggiore generale Alexander Sherikhov; l'ufficiale del protocollo dell'Ufficio di supporto alle attività di servizio del comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina Georgy Kuzmichev; il consigliere del capo dell'ufficio presidenziale Alexander Bevz. La delegazione russa è guidata dal consigliere di Putin, Vladimir Medinsky, che ha rappresentato la Federazione Russa ai negoziati del 2022. Nella lista figurano anche: il vicecapo del ministero degli Affari Esteri russo Mikhail Galuzin; il capo della direzione principale dello Stato maggiore della Russia Igor Kostyukov; il viceministro della Difesa della Federazione Russa per la cooperazione internazionale Aleksandr Fomin. Inoltre, il Cremlino ha inserito dei cosiddetti "esperti": il primo vicecapo della direzione delle informazioni dello Stato maggiore delle forze armate russe Alexander Zorin; il vice capo dell'ufficio del Presidente del Cremlino per le attività statali in ambito umanitario Elena Podobreevskaya; il direttore del secondo dipartimento dei Paesi della Csi (Comunità degli Stati indipendenti) del ministero degli Affari Esteri russo Alexey Polischuk; il vice capo della direzione principale della cooperazione militare internazionale del Ministero della Difesa Viktor Shevtsov

9.08 - Rubio arrivato a Istanbul ma non parteciperà a negoziati

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che non parteciperà ai colloqui tra Ucraina e Russia che si terranno oggi a Istanbul, in Turchia, e che non si aspetta una svolta nei negoziati sulla guerra in Ucraina finché i presidenti Donald Trump e Vladimir Putin non si incontreranno "faccia a faccia". Rubio ha aggiunto che oggi incontrerà il ministro degli esteri ucraino e una delegazione ucraina e che "qualcuno del nostro team sarà coinvolto nei colloqui con la Russia". Secondo la Bbc, ai negoziati prenderà parte al suo posto Michael Anton, direttore per la pianificazione politica degli Stati Uniti. Rubio è comunque arrivato a Istanbul. "Sarei dovuto venire qui comunque, ovviamente", ha detto. "ma siamo venuti perché ci è stato detto che avrebbe potuto esserci uno confronto diretto tra russi e ucraini. Questo era il piano originale. Avete sentito tutti la stessa cosa. Non doveva andare così".

9.00 - Parolin: "Situazione difficile e drammatica"

I colloqui a Istanbul per la pace in Ucraina si avviano al fallimento tra insulti reciproci e per il cardinale Pietro Parolin "tutto questo è tragico". A margine di un evento a Roma il segretario di Stato vaticano ammette: "Speravamo potesse avviarsi un processo, magari lento ma positivo verso una soluzione pacifica del conflitto. Siamo di nuovo agli inizi. Adesso vedremo che fare, ma è una situazione molto difficile e molto drammatica".

8.16 - Alle 11.30 al via colloqui Ucraina-Russia-Turchia

Delegazioni di Russia e Ucraina si incontreranno stamani a Istanbul alla presenza di rappresentanti turchi per un "trilaterale" con inizio previsto per le 11.30 ora italiana. Lo riporta l'agenzia turca Anadolu, precisando che l'incontro si terrà a Palazzo Dolmabahce e sarà preceduto alle 9.45 da una riunione tra rappresentanti di Turchia, Usa e Ucraina

7.57 - Droni russi su Kiev: scoppiato un incendio

Un incendio è scoppiato questa mattina in una zona non residenziale del distretto Svjatosyn di Kiev in seguito ad un attacco con droni russo: lo ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina, come riportano i media nazionali. Poco prima, il sindaco della città, Vitali Klitschko, aveva reso noto che "esplosioni" erano state udite in città. "Le forze di difesa aerea stanno lavorando contro i droni nemici", aveva aggiunto, invitando la popolazione a "restare nei rifugi". Non ci sono per ora informazioni su eventuali feriti o vittime.

7.22 - Rubio: "Non mi aspetto progressi fino all'incontro Trump-Putin"

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha dichiarato di non avere grandi aspettative riguardo i colloqui di pace tra Ucraina e Russia in Turchia e che Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin dovranno incontrarsi affinché si possano fare progressi.

"Non credo che potremo fare progressi finché il presidente Trump e il presidente Putin non si confronteranno direttamente su questo argomento", ha affermato dopo un incontro dei ministri degli esteri della Nato nel sud della Turchia.