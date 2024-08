Il duello durante l'attacco russo e lo schianto: così Kiev ha perso il primo F-16 Nato

Ascolta ora 00:00 00:00

Un caccia da combattimento F-16 di fabbricazione Usa, in dotazione alle forze ucraine, è andato distrutto a seguito di uno schianto. A riportare la notizia per primo, quest'oggi, il Wall Street Journal, che aveva riferito di un episodio accaduto il 26 agosto scorso, durante il massiccio bombardamento missilistico russo di lunedì scorso.

Dopo ore di ipotesi di ogni tipo (compreso l'errore del pilota), il comando aereo di Kiev ha confermato che il caccia F-16 precipitato in Ucraina si è schiantato mentre respingeva un attacco aereo russo, confermando la morte del pilota. I caccia F-16 delle Forze armate dell'Ucraina sono stati utilizzati per respingere un attacco missilistico sul territorio dell'Ucraina da parte della Federazione Russa, insieme a unità antiaeree, ha affermato l'esercito ucraino. "Durante l'avvicinamento all'obiettivo, la comunicazione con uno degli aerei è andata persa. Come si è scoperto in seguito, l'aereo si è schiantato mentre respingeva un massiccio attacco combinato di missili e aerei russi e dopo aver distrutto tre missili da crociera e un drone d'attacco".

Circa un'ora fa, il Comando aereo “Ovest” delle Forze aeree dell'Ucraina aveva pubblicato un post su Facebook in cui si rende omaggio al pilota Oleksiy Mes. Nel post a corredo delle foto della cerimonia in sua memoria, si legge: "Difendendo il nostro Paese, ucciso il pilota delle Forze Aeronautiche delle Forze Armate ucraine Alexei Mes. Ha combattuto eroicamente la sua ultima battaglia in paradiso. Il ventisei agosto, Alexei, durante il respinto di un attacco combinato di massa dell'aviazione russa [...] Alexey ha salvato gli ucraini dai missili russi mortali. Purtroppo a costo della propria vita. Alexei Mess era un guerriero forte e devoto, un pilota di alta classe, un leader in terra e in cielo, un buon amico, un figlio amorevole, un padre, un marito, un patriota del suo paese". Mes è stato seppellito oggi.

Il suo nome circolava da giorni in rete. La notizia, tuttavia, si era già tinta di giallo. Ihor Polishchuk, sindaco di Lutsk, una città nel nord-ovest dell'Ucraina, aveva riferito che questa settimana il pilota dell'aeronautica militare ucraina Oleksiy Mes era morto lunedì durante una missione. Mes è stato uno dei primi piloti ucraini ad essere addestrato sull'F-16. Il suo nominativo di chiamata era "Moonfish" ed è apparso spesso sui media, dopo aver visitato Washington per fare pressioni sugli Stati Uniti affinché inviassero i jet da combattimento all'Ucraina.

Negli ultimi giorni, i social ucraini pullulavano di messaggi alla memoria di Mes, ma nessuno specificava l'accaduto. Alcuni post, tra l'altro, facevano riferimento a un incidente senza menzionare gli F-16. Poi, il post di Polishchuk è scomparso da Facebook. A onor del vero, analizzando gli screenshot che circolano in rete, alla luce di alcuni elementi grafici e della mancanza di alcuni dettagli tecnici, vi erano forti dubbi sulla veridicità del post stesso.

Proprio in queste ore il discorso su armamenti e F-16 era tornato di prepotenza nel discorso guerra in Ucraina. Zelensky aveva annunciato il 4 agosto che il primo degli 80 F-16 promessi era arrivato in Ucraina.

L'aeronautica militare ucraina non ha fornito i numeri, ma un secondo funzionario statunitense sono giunti a Kiev un totale di sei velivoli e che l'Ucraina ha sei piloti addestrati a pilotarli. La questione dei jet da combattimento continua a restare centrale nelle richieste di Kiev: senza superiorità aerea, Mosca non può essere battuta.