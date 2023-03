Esplosioni e blackout: ondata di raid russi sull'Ucraina

Nella notte la Russia ha effettuato un massiccio attacco missilistico sull'Ucraina colpendo svariati obiettivi in diverse regioni. I danni strategicamente più ingenti sono a Zaporizhzhia, nel sud del Paese, dove la centrale nucleare locale è rimasta senza energia elettrica e funziona in modalità blackout. Esplosioni a Kiev ma anche a Dnipro, Zhytomyr, Kharkiv e Odessa.

Una notte infernale

Questa notte è sembrato di tornare indietro nel tempo, a diversi mesi fa, quando le forze del Cremlino erano solite effettuare raid su tutta l'Ucraina. L'incubo è iniziato, o per meglio dire ricominciato, all'alba. Gli oblast hanno fatto partire gli allarmi antiaereo mentre le autorità esortavano i cittadini a rimanere nei rifugi. Forti esplosioni venivano segnalate nelle città di Dnipro e di Kirovohrad e nella regione di Mykolaiv.

Era soltanto l'antipasto, perché nel corso delle ore successive l'esercito russo ha lanciato ulteriori attacchi missilistici. Il responsabile dell'amministrazione militare di Odessa, Maxim Marchenko, ha confermato danni a infrastrutture energetiche e residenziali nella regione. Attacchi missilistici sono stati confermati anche dall'amministrazione della regione di Khmelnytskyi e dal sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov.

Le forze armate ucraine hanno subito attivato le loro difese, rivendicando l'abbattimento di 34 missili da crociera lanciati dai russi. Come ha spiegato l'aviazione ucraina attraverso Telegram, " le forze di difesa dell'Ucraina hanno distrutto 34 missili da crociera e 4 veicoli aerei senza pilota 'Shahed-136/131 ". In totale, 48 missili da crociera di tipo Kalibr sono stati lanciati dalla Russia.

La centrale di Zaporizhzhia in modalità blackout

Per quanto riguarda la centrale nucleare di Zaporizhzhia, come detto si trova in modalità blackout a seguito degli attacchi perpetuati dell'esercito di Mosca. Il sistema energetico ucraino è stato interrotto nelle prime ore del mattino. In particolare, il quinto e il sesto reattore sono attualmente in arresto a freddo, il che significa che la loro temperatura è al di sotto del punto di ebollizione e le pompe elettriche dell'acqua devono continuare a funzionare per raffreddare il combustibile ed evitare una fusione nucleare.

La società di energia nucleare ucraina Energoatom ha fatto sapere che diciotto generatori diesel sono stati accesi per alimentare le esigenze dell'impianto, ma il carburante nei generatori durerà solo per 10 giorni. " L'ultima linea di comunicazione tra la centrale nucleare di Zaporizhzhia e il sistema elettrico ucraino è stata interrotta a causa di attacchi missilistici ", ha aggiunto Energoatom in un comunicato.

Esplosioni a Kiev

Nemmeno la capitale è stata risparmiata. Il sindaco di Kiev, Vitaly Klitschko, ha reso noto che una delle esplosioni avvenute questa mattina all'alba è stata un attacco a una centrale elettrica da parte dei russi, e che il 40% dei residenti della capitale è ora senza riscaldamento, con una temperatura esterna di 4 gradi centigradi.

" Dopo l'attacco missilistico, a causa di interruzioni di corrente di emergenza, il 40% dei residenti della capitale è attualmente senza riscaldamento. L'approvvigionamento idrico funziona invece normalmente ", ha scritto Klitchko su Telegram. " Due persone sono rimaste ferite " a causa di un'esplosione nel quartiere di Svyatoshynsky, ha quindi informato, dopo aver riferito in precedenza di " esplosioni " in una zona meridionale della città.

Le altre regioni colpite

Blackout preventivi sono stati introdotti in tre regioni dell'Ucraina a causa dei danni alle infrastrutture energetiche provocati dai bombardamenti russi della notte scorsa: lo ha reso noto Ukrenergo, come riportano i media ucraini. " Restrizioni sono state applicate nelle regioni di Zhytomyr, Kharkiv e Odessa ", si legge nella nota dell'operatore energetico ucraino. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare l'erogazione di corrente elettrica, ha aggiunto la società, sottolineando che " l'approvvigionamento energetico viene gradualmente ripristinato ".

Quattro morti sono invece stati registrati a Leopoli. Le vittime sono state uccise a seguito del lancio di missili russi nella regione. Il capo dell'amministrazione militare regionale, Maksym Kozytskyi, ha fatto sapere che un razzo russo è caduto in una zona residenziale nel distretto di Zolochiv causando un incendio che adesso è stato spento.