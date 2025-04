Il fallimento dei tank Leopard in Ucraina: perché i droni cambiano tutto

Ascolta ora 00:00 00:00

L’arrivo di 18 carri armati tedeschi Leopard era stato accolto come una manna dal cielo dalle forze armate ucraine. I tank occidentali erano stati considerati come una componente fondamentale della controffensiva lanciata da Kiev nel 2023, risoltasi però con un nulla di fatto. E dopo oltre tre anni di guerra, le forze armate del Paese invaso hanno ammesso che i mezzi pesanti forniti da Berlino si stanno rivelando più un problema che un aiuto.

Il Telegraph ha ottenuto la trascrizione di un incontro riservato tra circa 200 soldati della Bundeswehr e l’addetto alla Difesa tedesco di stanza a Kiev. Durante la riunione, è stato sottolineato come le truppe ucraine stiano riscontrando numerosi problemi nell’utilizzare efficacemente i Leopard sul campo di battaglia. Alcuni solo legati al modo in cui la guerra in sé è cambiata. I tank di Berlino, infatti, sono vulnerabili agli attacchi di droni, come tutti i carri armati. Ma il loro design complesso rende le riparazioni estremamente difficili, vista la necessità di team specializzati che si trovano nella parte occidentale dell’Ucraina, lontani dal fronte, o addirittura in Polonia.

“Il problema principale dei Leopard 2 dati all'Ucraina è che sono troppo pochi. Se uno o due devono essere riparati, gran parte di ciò che l'Ucraina ha è improvvisamente fuori uso per un po' di tempo”, ha spiegato Sergej Sumlenny, direttore generale del Centro europeo per l’iniziativa sulla resilienza. “I Leopard 2, inoltre, non sono stati progettati per il campo di battaglia ucraino. Funzionano bene quando hanno una buona copertura aerea, e l’Ucraina ne ha poca”. L’esperto ha inoltre aggiunto che questi carri armati sono stati progettati da una generazione di tecnici che non ha visto la guerra, e che quindi tende a “complicare eccessivamente i sistemi. I sistemi più vecchi, progettati negli anni Sessanta da chi ha visto la guerra, sono molto più utili sul campo di battaglia, ma hanno una corazza più debole”.

Tutta questa serie di problematiche ha costretto gli ucraini ad utilizzare i Leopard sostanzialmente come obici d’artiglieria glorificati.

Ma sono anche un campanello d’allarme per la Germania e tutta l’Unione europea, che si appresta ad avviare una campagna di riarmo. La guerra è irrimediabilmente cambiata e, nel caso di un conflitto con la Russia, gli schemi pensati negli ultimi decenni non varranno più.