La Corea del Nord: "Pronti a azione nucleare". Lavrov: "Usa e Russia sull'orlo di un conflitto"

Pyongyang entra di fatto nella guerra in Ucraina, dichiarandosi pronta a fornire sostegno e assistenza alla Russia. "Vi assicuriamo ancora una volta che fino al giorno della vittoria saremo sempre saldamente al fianco dei nostri compagni russi", ha dichiarato Choi Son Hee durante i colloqui con il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, come riporta Interfax. “Fin dall'inizio dell'operazione militare speciale, il presidente della Repubblica Democratica Popolare di Corea Kim Jong-un ha dato istruzioni di non guardare indietro a nessuno e di sostenere e fornire assistenza all'esercito russo e al popolo russo con coerenza e forza”, ha aggiunto la ministra degli Esteri Choe Son Hui.

Ma soprattutto, la Corea del Nord continuerà a rafforzare il suo arsenale nucleare. Lo ha sottolineato a Mosca la ministra degli Esteri di Pyongyang, il cui Paese è sospettato di richiedere tecnologie russe in cambio del sostegno militare nella guerra in Ucraina. Kim Jong Un "ha chiaramente indicato che la situazione attuale richiede più che mai di rafforzare le nostre moderne armi nucleari offensive strategiche, nonché di migliorare la nostra capacità di risposta nucleare, e affermo ancora una volta che il nostro Paese non cambierà in alcun modo il percorso di rafforzamento del suo arsenale nucleare", ha dichiarato Choe, durante l'incontro con Lavrov.

Il dialogo tra i due Paesi è stato spinto a un livello completamente nuovo dopo la firma del Trattato di partenariato strategico globale in uno storico vertice a Pyongyang. Secondo il ministro degli esteri russo "la partnership è essenzialmente strategica, anche in termini di quanto intenso sia stato il dialogo politico", ha continuato Lavrov che ha descritto il vertice di giugno come una "fase molto importante", preceduta da quella che ha definito "una visita molto significativa" del nordcoreano Kim presso lo spazioporto di Vostochny nell'Estremo Oriente russo l'anno scorso.

Secondo Kim "il pericoloso rafforzamento dell'alleanza nucleare da parte dei nemici e le loro rischiose manovre militari sottolineano l'importanza di rafforzare le nostre forze nucleari", ha sostenuto, prima di rimarcare che l'unica pace è quella che "garantisce la sicurezza e il futuro dello Stato e del popolo della Corea del Nord", per cui è necessario "dissuadere il nemico".

Lo stesso Kim aveva dichiarato ieri che il lancio nelle acque delè stata un' "azione militare appropriata" nel mezzo alle crescenti tensioni con la Corea del Sud e alle accuse sul dispiegamento di