Numero insufficiente e nessuna esperienza in guerra: perché i soldati di Kim non aiuteranno Putin a vincere

In queste ore le truppe nordcoreane starebbero ultimando gli ultimi preparativi prima di unirsi alle forze russe in Ucraina. I primi militari provenienti dalla Corea del Nord dovrebbero essere già stati inviati da Mosca nelle zone di combattimento, mentre per alcuni, come il leader bielorusso Alexander Lukashenko, l'intera vicenda non sarebbe nient'altro che una bufala. In ogni caso, gli esperti si chiedono quanto saranno efficaci gli uomini di Kim Jong Un in prima linea. Il prestigio del leader di Pyongyang dipende infatti – soprattutto adesso - dalla cooperazione militare imbastita con Vladimir Putin, e dunque un eventuale flop dei suoi soldati in terra ucraina potrebbe danneggiarne l'immagine.

Il peso dei soldati nordcoreani in Ucraina

Da quanto emerso, Kim avrebbe inviato in Ucraina le forze speciali dell'esercito nordcoreano. È lecito supporre, tuttavia, che questi soldati siano stati inviati al fronte dopo aver effettuato poche settimane di preparazione. E che non abbiano, probabilmente, la necessaria esperienza per muoversi in un terreno angusto come quello ucraino, dove i droni di Kiev cacciano i nemici e li uccidono senza pietà. In altre parole, il fatto che questi militari siano ben addestrati ed elitari rischia di essere vanificato dalla loro assenza totale di reali esperienze di combattimento. " La loro effettiva capacità di combattimento diminuisce per via dei problemi con le attrezzature che usano ", ha spiegato ad esempio Hong Min, ricercatore presso l'Istituto coreano per l'unificazione nazionale.

La Corea del Nord dovrebbe spedire in Ucraina quattro brigate, ovvero circa 12.000 soldati. Questo rappresenta l'1% dei circa 1,28 milioni di militari nordcoreani. Il dispiegamento includerebbe l'11esimo Corpo d'Armata, o Storm Corps, un'unità speciale che è stata addestrata a combattere in vista di un'ipotetica invasione della Corea del Sud. I soldati selezionati per essere schierati in Russia sono stati scelti per il basso rischio di fuga o resa, e per la loro lealtà ideologica al governo nordcoreano. Il ministero della Difesa della Corea del Sud li vede però come mercenari.

Problemi in vista?

Il Nikkei Asian Review ha scritto che i nordcoreani potrebbero ritrovarsi a fare i conti con una complessa barriera linguistica sia nell'allenamento che nel combattimento effettivo. Il servizio di intelligence nazionale della Corea del Sud afferma non a caso di aver ricevuto rapporti secondo cui l'esercito russo starebbe selezionando un gran numero di interpreti coreani. " Oggi posso confermare che le truppe nordcoreane sono state inviate in Russia e che le unità militari nordcoreane sono state dispiegate nella regione di Kursk ", ha intanto dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte.

I soldati nordcoreani possono essere utilizzati in attacchi a onda umana contro le forze ucraine a Donetsk. L'esercito russo ha gradualmente ampliato le aree controllate in loco inviando un gran numero di prigionieri scarsamente addestrati in combattimento. Franz-Stefan Gady, un membro associato dell'Istituto internazionale per gli studi strategici nel Regno Unito, ritiene però che l'aggiunta di 10.000 soldati - la dimensione stimata del dispiegamento nordcoreano - non avrebbe un impatto significativo lungo l'intero fronte.

un ruolo centrale

Dal canto suo Kim ha osservato l'addestramento delle forze speciali nordcoreane a settembre e ottobre, sostenendo che le loro capacità avrebbero svolto "" nella deterrenza e nella guerra. L'Ucraina sarà un banco di prova rilevante.