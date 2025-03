Forti perdite dopo lo stop Usa all'intelligence. E Kiev arretra nella regione di Kursk | La diretta

Mentre Donald Trump minaccia Mosca e Kiev per portarle al tavolo della pace, continuano gli scontri lungo la linea del fronte. Le forze ucraine denunciano nuovi raid russi a Est, mentre l'esercito russo avanza nella regione di Kursk.

13:11 - Nuovo bilancio dei raid a Donetsk: 20 morti

Gli attacchi russi all'Ucraina hanno ucciso almeno 20 persone. Lo hanno riferito i funzionari ucraini, mentre i pesanti attacchi aerei sono continuati nella seconda notte. Senza le immagini satellitari degli Stati Uniti, la capacità dell'Ucraina di colpire all'interno della Russia e difendersi dai bombardamenti è notevolmente ridotta. Almeno 11 persone sono state uccise in molteplici attacchi nella regione di Donetsk venerdì sera, ha detto il governatore regionale Vadym Filashkin. L'attacco ha danneggiato otto blocchi di appartamenti nella città di Dobropillia, che è vicina al fronte dove le truppe russe hanno fatto costanti progressi. Il servizio di emergenza statale ucraino ha detto che un drone russo ha danneggiato un camion dei pompieri ucraino mentre i soccorritori lottavano per spegnere gli edifici in fiamme. Altre sei persone sono state uccise nelle città in prima linea di Pokrovsk, Kostyantynivka, Myrnograd e Ivanopillya, ha detto Filashkin, mentre i servizi di emergenza hanno riferito che altre tre sono morte quando un drone russo ha colpito un'officina civile nella regione nord-orientale di Kharkiv. Filashkin ha dichiarato oggi un giorno di lutto nella regione e ha avvertito che altre vittime potrebbero essere ancora trovate tra le macerie. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che a Dropopillia tra i feriti ci sono almeno cinque bambini. L'ondata di attacchi ha avuto luogo appena 24 ore dopo che la Russia aveva colpito gli impianti energetici ucraini con decine di missili e droni, compromettendo la sua capacità di fornire calore e luce ai suoi cittadini e di alimentare le fabbriche di armi essenziali per la sua difesa.

12:10 - Kaja Kallas: "A Putin non interessa la pace"

"I missili russi continuano a colpire incessantemente l'Ucraina, portando ancora più morte e distruzione. Ancora una volta Putin dimostra di non essere interessato alla pace. Dobbiamo aumentare il nostro sostegno militare, altrimenti saranno ancora più civili ucraini a pagare il prezzo più alto". Lo ha scritto in un messaggio su X L'Alta rappresentante dell'Unione europea per la politica estera, Kaja Kallas.

11:20 - Fonti Usa: "Forti perdite ucriaine dopo lo stop usa all'intelligence"

La decisione degli Stati Uniti di sospendere questa settimana il flusso di intelligence militare all'Ucraina ha favorito l'avanzata russa lungo una parte critica del fronte, indebolendo la posizione negoziale del presidente Volodymyr Zelensky e uccidendo molti soldati ucraini negli ultimi giorni. Lo riporta il Time, citando cinque alti funzionari e ufficiali militari occidentali e ucraini a conoscenza della situazione. "Come risultato di questa pausa, ci sono centinaia di ucraini morti", ha detto uno degli ufficiali al Time. "Il problema più grande è il morale", ha aggiunto, poiché le forze armate dell'Ucraina sono lasciate a combattere senza alcuni dei loro migliori sistemi d'arma, non a causa degli attacchi russi ma dei ritiri americani. "Sta davvero creando un vantaggio per il nemico in prima linea", ha spiegato l'ufficiale

11:00 - Kiev pensa al ritiro di 10 mila soldati dall'area di Kursk

Le forze armate ucraine stanno valutando un ritiro da Kursk, con 10.000 soldati ucraini a rischio di accerchiamento dopo che la Russia ha sfondato le principali linee di difesa e interrotto le catene di approvvigionamento. Lo riporta il The Telegraph. Soldati delle truppe ucraine, che hanno parlato a condizione di mantenere l'anonimato, hanno detto al Kiev Independent il 7 marzo che la Russia aveva distrutto le loro catene di approvvigionamento di munizioni e cibo e che stavano affrontando un accerchiamento. Un soldato ha detto che la svolta è avvenuta negli ultimi giorni. Una fonte nell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato al Time che le operazioni nella regione di Kursk sono state le più colpite dalla recente interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti.

10:30 - Mosca riprende tre villaggi nella regione di Kursk

Il ministero della Difesa di Mosca ha comunicato oggi di aver riconquistato tre villaggi nella regione russa del Kursk, dove nelle ultime settimane si è arrestate l'offensiva ucraina. Secondo quanto indicato in una nota, le truppe di Mosca hanno ripreso i villaggi di Viktorovka, Nikolaievka e Staraia Sorotchina.

9:40 - Blitz dei droni russi su Kharkiv: 3 morti

Le forze russe hanno attaccato con un drone nella notte un'azienda a Bohodukhiv, nella regione di Kharkiv. Il bilancio è di tre morti e sette feriti. Lo ha fatto sapere Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv, su Telegram, citato da Ukrinform.

9:25 - Zelensky: "I nuovi attacchi mostrano che gli obiettivi russi sono immutati"

I nuovi attacchi mostrano che "gli obiettivi russi sono immutati" in Ucraina. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky

7:40 - Si aggrava il bilancio dei raid nell'Est dell''Ucraina: 12 morti

E' salito ad almeno 12 morti il bilancio dei raid russi condotti nella notte sull'Ucraina orientale all'indomani del massiccio attacco con droni e missili contro le infrastrutture energetiche del Paese. Lo hanno reso noto i soccorritori e le autorità locali dopo che ieri il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato la Russia di nuove sanzioni se non dovesse smettere di "colpire" l'Ucraina. "In serata, i russi hanno colpito il centro di Dobropillia", una città nella regione di Donetsk. "Almeno 11 persone sono state uccise e altre 30 sono rimaste ferite", hanno riferito i servizi di emergenza su Telegram, precisando che nove edifici sono stati danneggiati. Nella regione di Kharkiv, sempre a est, un drone ha colpito una fabbrica nella città di Bogodukhiv, secondo quanto affermato da Oleg Sinogubov, capo dell'amministrazione militare regionale. "Purtroppo una persona è stata uccisa, il suo corpo carbonizzato è stato recuperato dalle macerie. Altre sette persone sono rimaste ferite", ha scritto su Telegram. Il ministro della Difesa russo ha invece annunciato di aver intercettato 31 droni ucraini durante la notte, uno dei quali ha preso di mira la raffineria di Kirichi, nella regione di Leningrado.

7:20 - Mosca: "Distrutti 31 droni ucraini nella notte"

I sistemi di difesa aerea hanno distrutto e intercettato, nel corso della notte, 31 droni ucraini che sorvolavano le regioni russe. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, secondo quanto riporta l'agenzia Tass. In particolare, 26 droni sono stati individuati e abbattuti nella regione di Krasnodar, 3 nel territorio di Bryansk e 1 ciascuno nelle regioni di Leningrado e Jaroslavl.

7:00 - Attacchi russi nel Donetsk: almeno 11 morti

Le forze russe hanno lanciato diversi attacchi su Dobropillia, una città nella Regione di Donetsk, in Ucraina, nella serata di ieri.

Almeno 11 persone sono state uccise e 30 sono rimaste ferite, ha riferito il governatore della Regione di Donetsk, Vadym Filashkin, osservando che altre persone potrebbero essere rimaste intrappolate sotto le macerie. Lo riporta 'The Kyiv Independent'. Circa otto edifici residenziali sono stati danneggiati, riferisce una dichiarazione ufficiale. Dobropillia si trova a 94 chilometri a nord-ovest di Donetsk