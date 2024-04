Esplosioni e fiamme: cosa succede all'aeroporto russo in Crimea

Una serie di esplosioni sono state segnalate alle prime ore dell'alba nella città di Dzhankoi, in Crimea, presso un aeroporto militare. A riferirne è il Kyiv Independent citando account Telegram filorussi. A seguito delle esplosioni, secondo quanto riferito, un incendio su larga scala è scoppiato nello scalo. La base aerea di Dzhankoi della Marina russa - sostiene la medesima fonte - si trova appena fuori dalla città. Nella base è di stanza il 39mo reggimento elicotteri della 27ma divisione dell'aviazione.

La notizia viene riportata anche da Unian citando il gruppo di monitoraggio Crimean Wind che ha postato alcuni fotogrammi dell'accaduto. "Il satellite VIIRS/Suomi NPP ha registrato sei focolai di potenti incendi presso l'aeroporto militare russo di Dzhankoya. L'ora della ripresa era alle 3,41, ora di Mosca", ha affermato. Nell'aeroporto - spiegano i media ucraini - solitamente i russi tengono alcuni elicotteri d'assalto. Ma sarebbe anche questa la sede logistica dell'unità di frontiera dell'Fsb.

I residenti, quando era ancora notte piena hanno riportato di aver udito numerose esplosioni e poi i bagliori: secondo le testimonianze che si inseguono sui milblog e sui social media, gli abitanti della zona limitrofa alla base riferiscono di un incendio ancora in corso. Da notare che nella base non sono di stanza esclusivamente gli elicotteri d'assalto, ma in precedenza i sistemi S-300/400 erano stati avvistati nella base da una serie di fonti OSINT. Dalle prime ricostruzioni, l'attacco potrebbe essere stato compiuto con missili Scalp o Storm Shadows.

Russian Telegram channels report a series of powerful explosions and a fire at Dzhankoi military airfield in occupied Crimea last night.



Local residents say they heard explosions near the military airfield where the 39th helicopter regiment is based, including FSB Border Service… pic.twitter.com/Kzv5GX5bAk