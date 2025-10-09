Gaza, accordo Israele-Hamas: cosa prevede e cosa sappiamo finora

La svolta su Gaza è arrivata al 734esimo giorno di conflitto. Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato "che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace". Ma cosa significa e cosa sappiamo finora?

Partiamo da quello che ha scritto The Donald: "Tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura".

Secondo Axios, gli ostaggi ancora prigionieri nella Striscia di Gaza saranno liberati "72 ore dopo che il gabinetto di guerra israeliano approverà l'accordo" per il cessate il fuoco.

Israele avrebbe respinto l'inclusione di Marwan Barghouti nell'accordo di scambio dei prigionieri, nonostante l'insistenza di Hamas sul suo rilascio. Lo riporta la Bbc citando un alto funzionario palestinese.

Una fonte israeliana, a conoscenza dei dettagli dell'accordo firmato tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, ha affermato che "l'organizzazione terroristica si è impegnata ad astenersi dal tenere

cerimonie per il rilascio degli ostaggi".

Hamas ha confermato di aver firmato l'accordo e ha spiegato che questo prevede la fine alla guerra a Gaza, il ritiro dell'occupazione, l'ingresso degli aiuti e lo scambio di prigionieri".