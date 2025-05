Gaza, bombe su una scuola, più di 30 morti. L'Idf: "C'erano terroristi" | Diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Non si placano le armi nella Striscia di Gaza. L’Idf fa sapere che l'aviazione israeliana nelle ultime 48 ore ha colpito oltre 200 obiettivi terroristici, tra cui militanti di Hamas, depositi di armi, postazioni di cecchini e missili anticarro, tunnel e altre infrastrutture. E nel sud della Striscia è stato attaccato un complesso militare utilizzato da Hamas, con un magazzino di armi, una postazione di osservazione e un’altra struttura militare. D'altro canto è molto pesante il costo in vite umane: sono almeno 33 le vittime del raid israeliano che ha colpito la scuola Fahmi Al-Jarjawi, a Gaza City, utilizzata come rifugio per sfollati palestinesi. ''Il numero dei martiri nel massacro della scuola Fahmi Al-Jarjawi, nel quartiere Al-Daraj di Gaza City, è di almeno 33, con decine di feriti, soprattutto bambini, tra cui diverse donne'', ha dichiarato Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia di protezione civile di Gaza. Secondo l'Idf la scuola è stata bombardata perché, al suo interno, si nascondevano dei terroristi di "alto livello". Quindici invece sono le vittime di una stessa famiglia la cui casa è stata presa di mira da un raid israeliano sempre questa mattina. Ha aggiunto che tra i morti ci sono un padre e i suoi cinque figli.

9.25 - Da Witkoff pressioni su Israele

Gli Usai stanno facendo ''forti pressioni su Israele affinché metta fine alla guerra a Gaza''. Lo scrive il giornale israeliano Haaretz citando una propria fonte ben informata. In particolare un ''messaggio'' in tal senso sarebbe stato consegnato dall'inviato di Trump, Steve Witkoff, al ministro israeliano degli Affari strategici Ron Dermer durante il loro incontro a Roma a margine dei colloqui tra Iran e Usa sul programma nucleare di Teheran venerdì scorso.

Dermer è il più stretto collaboratore di Netanyahu.

9.00 - Delegazione di Israele al Cairo per i negoziati

Una delegazione israeliana sarà oggi al Cairo per negoziare la liberazione degli ostaggi ancora trattenuti da Hamas in cambio di un cessate il fuoco per la Striscia di Gaza. Lo riporta il canale di notizie saudita Al-Hadath.

8.50 - Tre razzi lanciati da Gaza

L’Idf ha reso noto che poco fa sono stati lanciati tre razzi dalla Striscia di Gaza meridionale, due dei proiettili non hanno raggiunto il bersaglio dentro Gaza, mentre il terzo è stato intercettato dalle difese aeree prima di attraversare il confine.

8.00 - Idf: nella scuola bombardata c'erano terroristi

L’esercito israeliano (Idf) ha reso noto che "terroristi di alto livello" si trovano nella scuola di Gaza presa di mira all’alba di oggi in un attacco. "L’Idf e l’Isa (Shin Bet, ndr) hanno colpito terroristi di alto livello che operavano all’interno di un centro di comando e controllo di Hamas e della Jihad Islamica, situato in un’area che in precedenza ospitava la scuola Faami Aljerjawì nella zona di Gaza City - si legge in un comunicato pubblicato su Telegram -. Il centro di comando e controllo è stato utilizzato dai terroristi per pianificare e raccogliere informazioni al fine di eseguire attacchi terroristici contro civili israeliani e truppe dell’Idf".

7.00 - Idf: "Prenderemo il 75% di Gaza in 2 mesi"

L'esercito israeliano ( Idf) punta a conquistare il 75% della Striscia di Gaza in 2 mesi con la nuova offensiva contro Hamas. È quanto riporta il Times of Israel citando piani dell'Idf di cui ha preso visione.

Stando a questi piani, dovrebbero bastare 60 giorni per conquistare tre quarti di Gaza dal momento in cui l'operazione avrà inizio, mentre attualmente l'esercito controllerebbe circa il 40% del territorio della Striscia.