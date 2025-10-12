Gaza, Hamas apre sugli ostaggi: "Forse rilasciati oggi"

La giornata politica sulla tregua di Gaza si apre con segnali contrastanti: Teheran ha annunciato che non parteciperà al vertice di Sharm el-Sheikh, mentre fonti israeliane e il Wall Street Journal danno per possibile un anticipo del rilascio di ostaggi già nelle prossime ore.Sul fronte interno israeliano il ministro Ben-Gvir chiede di bloccare la liberazione di alcuni detenuti, mentre Hamas dichiara che non parteciperà alla gestione governativa della Striscia nel dopoguerra. L’Ue sarà rappresentata da Antonio Costa e il ministro Katz avverte che la distruzione dei tunnel rimane priorità dopo la restituzione degli ostaggi.
Media Iran: "Non parteciperemo al vertice su Gaza"
"Malgrado sia stato invitato, l'Iran non parteciperà al vertice di pace" su Gaza di domani a Sharm el Sheikh, in Egitto, co-presieduto dai leader di Stati Uniti ed Egitto, Donald Trump e Abdel Fattah al-Sisi e con la partecipazione di 20 Paesi: lo ha riferito una fonte iraniana informata all'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi ha dichiarato ieri che l'Iran sostiene qualsiasi azione che porti alla fine degli attacchi israeliani a Gaza, ma ha avvertito di "seri dubbi" sulla possibilità di un mancato impegno al cessate il fuoco da parte di Israele o degli Usa.
Fonti Israele confermano rilascio rapiti stasera
Anche se non c'è alcuna conferma ufficiale di un'eventuale accelerazione dei tempi di rilascio degli ostaggi, i media citano funzionari israeliani che confermano un report del Wall Street Journal secondo cui Gerusalemme avrebbe ricevuto indicazioni che Hamas starebbe cercando di anticipare a stasera il rilascio degli ostaggi a Gaza. Nel frattempo l'ufficio di Netanyahu ha diffuso una breve dichiarazione del primo ministro secondo cui "Israele è pronto a ricevere immediatamente gli ostaggì.
Ben Gvir chiede a Netanyahu di bloccare rilascio diversi detenuti
Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha chiesto al primo ministro Benjamin Netanyahu di bloccare il rilascio di diversi detenuti palestinesi che dovrebbero essere liberati in Cisgiordania nell'ambito dell'accordo fra Israele e Hamas. Lo riporta Ynet, spiegando che in base all'accordo questi detenuti sono residenti in Cisgiordania e non sono destinati all'espulsione, a differenza di altri che invece dovrebbero essere trasferiti nella Striscia di Gaza o all'estero. Ben Gvir ha chiesto di modificare la decisione sulla loro espulsione e la questione è al vaglio dell'ufficio del Primo Ministro.
Fonte di Hamas a Wsj: "Ostaggi forse rilasciati già oggi"
Hamas ha confermato a Israele che 20 ostaggi sono vivi e afferma che potrebbero essere rilasciati già oggi: lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti vicine alla questione. Secondo il Wsj, il messaggio è stato inviato tramite mediatori arabi. Un funzionario israeliano ha dichiarato al giornale che Israele è pronto a ricevere gli ostaggi questa sera, anche se il rilascio è considerato più probabile lunedì.
Fonti Hamas, non governeremo Gaza nel dopoguerra
Una fonte di Hamas vicina al team negoziale del gruppo ha dichiarato che Hamas non parteciperà al governo di Gaza nel dopoguerra, pochi giorni dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. "Per Hamas, il governo della Striscia di Gaza è una questione chiusa. Hamas non parteciperà in alcun modo alla fase di transizione, il che significa che ha rinunciato al controllo della Striscia, ma rimane una parte fondamentale del tessuto palestinese", ha detto la fonte, chiedendo l'anonimato per discutere questioni delicate.
Antonio Costa rappresenterà l'Ue a summit Egitto su Gaza
Sarà il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, a rappresentare l'Unione europea domani alla cerimonia per la firma della tregua a Gaza prevista a Sharm el Sheikh. Lo riferisce un portavoce. Finora l'unica esponente dell'Ue invitata al vertice, secondo fonti europee, era l'Alto rappresentante Kaja Kallas, che però non potrà esserci. "Questo piano offre una reale opportunità per costruire una pace giusta e duratura e l'Ue è pienamente impegnata a sostenere questi sforzi e a contribuire alla sua attuazione", ha sottolineato il portavoce di Costa
Katz: "Dopo rilascio ostaggi distruggeremo tunnel Hamas a Gaza"
Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato di aver dato istruzioni all'esercito di prepararsi a demolire tutti i tunnel di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riporta The Times of Israel."La sfida principale per Israele dopo la fase di restituzione degli ostaggi sarà la distruzione di tutti i tunnel terroristici di Hamas a Gaza, direttamente da parte delle Idf e attraverso il meccanismo internazionale che sarà istituito sotto la guida e la supervisione degli Stati Uniti", afferma su X."Questo è il significato principale dell'attuazione del principio concordato di smilitarizzazione di Gaza e disarmo di Hamas", afferma Katz, aggiungendo di aver "istruito le IDF a prepararsi a portare a termine la missione".