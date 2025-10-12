Gaza, Hamas apre sugli ostaggi: "Forse rilasciati oggi"

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha chiesto al primo ministro Benjamin Netanyahu di bloccare il rilascio di diversi detenuti palestinesi che dovrebbero essere liberati in Cisgiordania nell'ambito dell'accordo fra Israele e Hamas. Lo riporta Ynet, spiegando che in base all'accordo questi detenuti sono residenti in Cisgiordania e non sono destinati all'espulsione, a differenza di altri che invece dovrebbero essere trasferiti nella Striscia di Gaza o all'estero. Ben Gvir ha chiesto di modificare la decisione sulla loro espulsione e la questione è al vaglio dell'ufficio del Primo Ministro.