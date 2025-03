Gaza, tregua a rischio: Israele blocca gli aiuti. Hamas: "Non liberiamo ostaggi senza impegno per fine guerra"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Medio Oriente si appresta a vivere un'altra complessa settimana di al fulmicotone. Mentre sono incerte le sorti delle negoziazioni, Israele ha sospeso l'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e ha chiuso i valichi di accesso, secondo quanto riferisce l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Il blocco degli aiuti umanitari

La decisione è stata presa questa notte, in coordinamento con gli Stati Uniti, dopo la conclusione della prima fase dell'accordo sugli ostaggi. Il provvedimento è legato al rifiuto di Hamas di accettare il cosiddetto "piano Witkoff". Quest'ultimo era stato accettato da Tel Aviv dopo una discussione sulla sicurezza presieduta dal premier israeliano e implica un cessate il fuoco temporaneo durante il periodo del Ramadan e della Pasqua ebraica. Nel primo giorno del piano, metà degli ostaggi vivi e dei caduti saranno liberati, e al termine - se si raggiunge un accordo sulla fine delle ostilità- saranno liberati gli altri rapiti vivi e i caduti.

All'alba di questa mattina, Hamas è tornata a insistere sull'attuazione della seconda fase del cessate-il-fuoco dopo che Israele ha deciso di estendere la prima fase. "L'unico modo per raggiungere la stabilità nella regione e il ritorno dei prigionieri - ha detto il leader di Hamas Mahmoud Mardawi all'AFP - è completare l'attuazione dell'accordo, iniziando con l'attuazione della seconda fase". Il blocco degli aiuti umanitari, tuttavia, ora rischia di incrinare il prolungamento della tregua: rappresenta "una violazione dell'accordo" raggiunto tra le parti e "un crimine di guerra" secondo Hamas. "La decisione di Netanyahu di sospendere gli aiuti umanitari è una forma di ricatto a buon mercato, un crimine di guerra e una palese violazione dell'accordo", si legge nel comunicato.

Il negoziato bloccato e l'attesa di Witkoff

Nel frattempo, i negoziatori rientrati dal Cairo a mani vuote dopo giorni di colloqui confermano l’impasse diplomatica. Hamas rifiuta qualsiasi estensione della prima fase dell’intesa, mentre Israele insiste nel non avviare la seconda senza la liberazione dei 59 ostaggi ancora nelle mani del gruppo, di cui almeno 35 sarebbero già deceduti. Anche se i combattimenti a Gaza non dovrebbero riprendere nell’immediato, la tregua rimane fragile. Hamas ha avvertito che il mantenimento delle truppe israeliane lungo il corridoio Filadelfia, al confine tra Gaza ed Egitto, rappresenterebbe una violazione unilaterale dell’accordo. Israele, dal canto suo, si rifiuta di smobilitare, alimentando così il rischio di un definitivo collasso delle trattative.

Uno spiraglio potrebbe arrivare con l’imminente arrivo in Medio Oriente dell’inviato statunitense Steve Witkoff, la cui presenza nei prossimi giorni viene interpretata da entrambe le parti come un possibile punto di svolta. Nel frattempo, Hamas ha diffuso un nuovo video, definito dal governo israeliano un’operazione di "crudele guerra psicologica", in cui si vedono Yair Horn – liberato dopo 489 giorni di prigionia – e suo fratello Eitan, ancora nelle mani del gruppo armato, immortalati nell’attimo drammatico del loro ultimo abbraccio prima della separazione. Nel filmato compare anche il soldato Nimrod Cohen, il cui volto, come quello di altri ostaggi, è stato oscurato.

L'allarme siriano, il terremoto tra governo e Idf

Intanto, un nuovo fronte di tensione si profila all'orizzonte dopo le dichiarazioni del ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, che ha ordinato alle forze dell’Idf di "prepararsi a difendere" Jaramana, la città siriana di maggioranza drusa situata alla periferia di Damasco. Attraverso una nota ufficiale, il governo di Tel Aviv ha motivato la decisione sottolineando che l’area è "sotto attacco" e ribadendo la volontà di Israele di impedire che "il regime di estremisti islamici in Siria danneggi i drusi". Katz ha dichiarato che qualsiasi aggressione nei confronti della comunità drusa avrà come risposta un’azione militare israeliana, aggiungendo: "Ci impegniamo con i nostri fratelli drusi in Israele a fare tutto il possibile per impedirne il coinvolgimento in questa crisi".

Sul fronte interno, l’Idf ha reso pubblici i risultati dell’indagine sugli eventi del 7 ottobre, gettando ulteriore luce sulle falle della sicurezza israeliana. L'Idf avrebbe allertato il governo israeliano poche ore prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Sarebbe questa l'inquietante rivelazione di Channel 12.