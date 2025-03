Finisce la tregua a Gaza. Scatta l'operazione Idf "Forza e spada" contro Hamas | La diretta

Crolla la treguta tra Israele e Hamas. Diversi i raid delle fortzei israeliane nella Striscia di Gaza, centinaia i morti. Netanyau accusa l'organizzazione terroristica di aver "ripetutamente rifiutato di liberare gli ostaggi e respinto tutte le proposte ricevute dall'inviato del presidente degli Stati Uniti, Steve Vitkoff".

9:10 - Hamas: "In contatto coi mediatori per frenare l'aggressione"

Un funzionario di Hamas ha affermato che il movimento "sta lavorando con i mediatori per frenare l'aggressione di Israele".

9:05 - Media: "Un ostaggio morto e alcuni feriti nei nuovi raid di Tel Aviv

Uno degli ostaggi trattenuti nella Striscia di Gaza dall'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele sarebbe morto e altri sarebbero rimasti feriti nei nuovi raid israeliani che nelle ultime ore hanno colpito l'enclave palestinese. Lo afferma un esponente di Hamas citato da Al-Alaby Al-Jadeed

9:00 - Israele: "Nei raid uccisi cinque leader di Hamas"

Mahmoud abu Watfa, considerato il 'sottosegretariò del ministero degli Interni del governo di Hamas, è stato ucciso nei raid israeliani che nelle ultime ore hanno colpito la Striscia di Gaza. Lo conferma ad Al-Alaby Al-Jadeed un esponente di Hamas. Altri media riferiscono poi dell'uccisione di altri esponenti di Hamas, il premier di fatto a Gaza Issam al Daalis, Yasser Harb e Abu Obeidah Muhammad al-Jamasi, a capo del comitato d'emergenza di Hamas. Tutti e tre erano parte dell'ufficio politico del movimento che nel 2007 prese il controllo della Striscia di Gaza. Sarebbe stato ucciso dai raid anche Bahjat Abu Sultan, a capo della sicurezza interna di Hamas

8:40 - Il nome della nuova operazione dell'Idf è "Forza e spada"

"Strenght and Sword", "Forza e Spada". Questo il nome annunciato dalle forze israeliane (Idf) per la campagna di raid aerei contro Hamas che nella notte hanno colpito la Striscia di Gaza. Lo riferisce il Times of Israel

8:26 - L'Idf ordina l'evacuazione delle zone al confine con Gaza

L'esercito israeliano (Idf) ha ordinato l'evacuazione dei residenti della Striscia di Gaza che si trovano nelle zone confinanti con Israele.

Zona coperta dall'ordine di evacuazione delle Idf per l'operazione "Forza e Spada" contro Gaza

8:04 - Cresce il bilancio delle vittime: 356 morti

Sarebbe di 356 morti il nuovo bilancio degli ultimi raid israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo denunciano fonti mediche dell'enclave palestinese, che nel 2007 finì sotto il controllo di Hamas, citate dalla tv satellitare al-Jazeera. Secondo l'emittente fra le vittime vi sarebbero molti bambini

8:00 - Houthi: "Coi raid di Israele a Gaza presto escalation del conflitto"

I ribelli Houthi dello Yemen hanno condannato oggi la ripresa dei raid israeliani nella Striscia di Gaza, annunciando un'escalation dei loro attacchi nel Mar Rosso a sostegno dei palestinesi. "Condanniamo la ripresa dell'aggressione del nemico sionista contro la Striscia di Gaza", ha affermato il Consiglio politico supremo degli Houthi in un comunicato stampa. "Il popolo palestinese non sarà lasciato solo in questa battaglia e lo Yemen continuerà il suo sostegno e la sua assistenza (ai palestinesi, ndr), e intensificherà le fasi di confronto".

7:40 - Katz: "Guerra a Gaza fino al ritorno degli ostaggi e tutti gli obiettivi saranno raggiunti"

Israele continuerà a combattere a Gaza "fino a quando gli ostaggi non saranno tornati a casa e non saranno stati raggiunti tutti gli obiettivi". E' quanto ha affermato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, dopo la ripresa dei raid aerei sulla Striscia.

7:10 - Hamas, "Il bilancio dei raid israeliani è di oltre 330 morti"

Il ministero della Salute nella Striscia di Gaza gestito da Hamas ha reso noto che gli attacchi israeliani hanno ucciso più di 330 persone. Precedentemente la protezione civile della Striscia di Gaza aveva dichiarato che il bilancio delle vittime della massiccia campagna militare israeliana lanciata stanotte in tutto il territorio dell'enclave palestinese era di oltre 220 morti. "I martiri sono stati trasferiti negli ospedali della Striscia di Gaza: la maggior sono bambini, donne e anziani", ha detto il portavoce dell'agenzia Mahmud Basal aggiungendo che l'operazione dello Stato ebraico è ancora in corso e sta colpendo scuole e campi che ospitano gli sfollati.

3:23 - Idf, raid dopo che Hamas si stava preparando a attaccare Israele

L'esercito israeliano afferma che gli attacchi a Gaza arrivano dopo che l'Idf ha identificato i preparativi di Hamas per lanciare attacchi contro Israele, mentre si sta riorganizzando e riarmando. L'attacco di Israele a Gaza è stato "preventivo", ha poi detto un funzionario israeliano a Cnn, senza dare ulteriori dettagli per "non fornire informazioni al nemico". Gli attacchi hanno preso di mira - ha aggiunto - "comandanti militari di medio rango e dirigenti" di Hamas, e "continueranno finché necessario"

3:13 - Hamas, Israele ha deciso di affossare la tregua

Hamas ha accusato oggi Israele di aver "deciso di affossare" la tregua in Medio Oriente, dopo il lancio stanotte di attacchi aerei sulla Striscia di Gaza. "Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo governo estremista hanno deciso di affossare l'accordo di cessate il fuoco, esponendo i prigionieri a un destino incerto", ha scritto il movimento islamista in una dichiarazione riferendosi agli ostaggi israeliani. Hamas ha anche chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di riunirsi urgentemente e di adottare una risoluzione per costringere Israele a "cessare la sua aggressione" e a ritirare le sue truppe dall'intera enclave palestinese.

2:35 - Israele: "A Gaza si apriranno le porte dell'inferno"

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che "le porte dell'inferno si apriranno a Gaza" e che Hamas verrà colpita con una forza "mai vista prima" se non rilascerà tutti i 59 ostaggi rimasti. "Stasera siamo tornati a combattere a Gaza alla luce del rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi e dopo le sue minacce di danneggiare i soldati dell'Idf e le comunità israeliane", ha affermato Katz. "Non smetteremo di combattere finché tutti gli ostaggi non torneranno a casa e tutti gli obiettivi della guerra non saranno raggiunti", ha aggiunto il ministro.

2:17 - Media, Israele ha informato gli Usa prima dell'attacco a Gaza

Israele ha informato in anticipo l'amministrazione Trump sugli attacchi di questa notte a Gaza e sugli obiettivi delle nuove operazioni militari dell'Idf, che segnano la rottura della tregua tra Israele e Hamas cominciata il 19 gennaio scorso. Lo riferisce Axios, citando funzionari israeliani rimasti anonimi. Secondo fonti israeliane, finora l'aeronautica israeliana ha colpito decine di obiettivi nella Striscia di Gaza, tra cui comandanti e operativi di Hamas, tunnel e depositi di armi. L'Idf e lo Shin Bet hanno confermato in una dichiarazione congiunta che "stanno attaccando su vasta scala obiettivi dell'organizzazione terroristica Hamas in tutta la Striscia". Il portavoce militare ha aggiornato le linee di difesa della zona al confine con l'enclave palestinese: "A seguito di una valutazione della situazione, è stato deciso che la zona al confine con Gaza passerà da un livello di piena attività a un livello di attività ridotto, il che non consente attività scolastiche.

1:53 - Netanyahu: "Finita la tregua, Idf agisce con forza a Gaza"

Il primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno istruito l'Idf ad agire con forza contro l'organizzazione terroristica Hamas nella Striscia di Gaza. Ciò dopo che Hamas ha ripetutamente rifiutato di liberare i nostri ostaggi e respinto tutte le proposte ricevute dall'inviato del presidente degli Stati Uniti, Steve Vitkoff, e dai mediatori".

Lo riferisce una nota dell'ufficio del premier israeliano. "L'Idf sta colpendo in questo momento obiettivi di Hamas in tutta la Striscia: l'obiettivo è raggiungere gli scopi della guerra, tra cui il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti", dice la nota.