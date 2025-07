Gerusalemme, arrestato il Gran Muftì ad al-Aqsa. Idf: "Sì al lancio di cibo su Gaza"

La questione palestinese è centrale nella pacificazione del Medio Oriente con la "soluzione dei due Stati" che rimane l'unica via percorribile. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, commentando l'annuncio del presidente francese Emmanuel Macron, secondo cui Parigi riconoscerà ufficialmente lo Stato della Palestina in occasione dell'Assemblea generale dell'Onu di settembre. Guo ha anche affermato che Pechino sostiene, in linea con la sua posizione di lungo tempo, la soluzione dei due Stati, Israele e Palestina, e continuerà a collaborare con la comunità internazionale per promuovere un cessate il fuoco a Gaza, per alleviare la crisi umanitaria e, in ultima analisi, "per raggiungere una soluzione globale, giusta e duratura alla questione palestinese". Alla domanda sul peggioramento della crisi umanitaria a Gaza, dove molti muoiono di fame piuttosto che a causa dei bombardamenti, il portavoce ha osservato nel briefing quotidiano che la Cina è profondamente preoccupata per la situazione e spera "che tutte le parti interessate possano raggiungere un accordo di cessate il fuoco il prima possibile per contribuire alla de-escalation del conflitto e ad alleviare efficacemente la crisi umanitaria".