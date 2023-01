"Chiamerò Giorgia per nome": Zelensky rinnova l'invito a Meloni

Volodymyr Zelensky ha definito Giorgia Meloni " filoitaliana e pro-Ucraina " e ha ribadito di essere pronto ad accoglierla a Kiev, in Ucraina, in visita ufficiale. In un'anticipazione dell'intervista con Bruno Vespa che andrà in onda su Porta a porta, il presidente ucraino ha parlato del premier italiano e, in generale, del governo di centrodestra attualmente in carica.

Le parole di Zelensky su Meloni

Alla domanda sui rapporti con il presidente del consiglio, che vuole andare in visita nella capitale ucraina, Zelensky ha risposto in maniera emblematica. " Aspettiamo molto Giorgia. Non dico Giorgia Meloni perchè durante il nostro primo colloquio lei mi ha detto: 'Volodymyr mi chiami, per favore, Giorgia' e così abbiamo iniziato la conversazione con lei ", ha svelato il leader ucraino.

Zelensky ha quindi spiegato di vedere in Meloni un primo ministro " estremamente concreto ". " Io ho visto in lei un primo ministro estremamente concreto ", ha aggiunto. Il presidente ucraino ha quindi spazzato via ogni dubbio sulla posizione pro Kiev assunta dall'Italia e dalla stessa Meloni: " Mi è assolutamente chiara la sua retorica. Anche se nella società c'erano delle sensazioni diverse perchè Draghi sosteneva l'Ucraina e ora c'è un governo diverso e c'era chi divulgava informazioni che questo governo sarebbe stato più filorusso ".

Meloni attesa a Kiev

" Vedo Giorgia filoitaliana e questa è la cosa più importante: che è proitaliana e sostiene l'Ucraina. E sostiene i valori comuni. Oggi è così ", ha proseguito Zelensky parlando del premier italiano, svelando di aspettarla in Ucraina. " L'aspetto molto in Ucraina in visita ufficiale. Si, è vero, lei verrà presto. Non posso comunicare la data, ma presto ", ha concluso.

Ricordiamo che lo scorso 27 dicembre, Meloni aveva confermato l'intenzione di volersi di recarsi a Kiev e invitato Volodymyr Zelensky a Roma. " Meloni ha rinnovato il pieno sostegno del governo italiano a Kiev in ambito politico, militare, economico e umanitario, nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell'Ucraina. Meloni ha ribadito il massimo impegno dell'Italia per ogni azione utile per arrivare ad una pace giusta per la Nazione ucraina ", si leggeva in una nota diffusa da Palazzo Chigi.

La parte conclusiva del comunicato era dedicata proprio all'invito incrociato tra i due presidenti: " Il Presidente del Consiglio ha confermato la sua intenzione di recarsi a Kiev e ha invitato il Presidente Zelensky a venire in visita a Roma ". Non sappiamo ancora quando e se verrà programmato il viaggio del leader ucraino in Italia. Molto dipenderà dalle condizioni di sicurezza presenti in Ucraina.