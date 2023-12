Zelensky negli Usa chiede nuovi aiuti: "Putin deve perdere"

La vera guerra di Vladimir Putin non è solo contro l’Ucraina: il suo obiettivo è tutto il mondo democratico. Il presidente Volodymyr Zelensky ha voluto rendere ben chiaro questo messaggio, nel suo discorso alla National Defence University di Washington. Un preludio all’appello che farà domani al Congresso statunitense, per assicurare al suo Paese il pacchetto di aiuti militari da 61 miliardi di dollari bocciato dal Senato.

“ L’Ucraina ha lasciato il suo segno nel mondo, e lo si sentirà fino a che noi non avremo sconfitto questo nemico della libertà ”, ha esordito il leader di Kiev davanti al pubblico di studenti e ufficiali. “ Spesso si sente parlare del periodo successivo al crollo del Muro di Berlino come l’inizio di un mondo nuovo, governato da libertà e democrazia. Molti Paesi hanno iniziato a percorrere questa strada, ma i nemici di questi valori non si sono mai arresi ”. Ed è proprio uno di loro che, nel febbraio del 2022, ha voluto distruggere tutto ciò che è stato costruito dopo la caduta della Cortina di Ferro.

“ L’invasione dell’Ucraina non è solo l’iniziativa di una dittatura vecchio stile, che vuole conquistare nuovi territori. L’obiettivo di Putin è distruggere la libertà e far perdere la speranza a tutte le persone che abitano nel mondo libero ”, ha sottolineato Zelensky, affermando che le armi più pericolose a disposizione del Cremlino sono la propaganda e la disinformazione. L’unica soluzione, secondo il presidente del Paese invaso, è la vittoria militare: “ Putin deve perdere, così che tutti i suoi possibili emuli ricevano un chiaro messaggio ”.

“ Voi sapete cosa prova un soldato quando è a corto di munizioni, o quando è costretto ad arretrare o ad attendere, consapevole che il nemico sta radunando le forze per preparare un attacco ”, ha continuato il leader di Kiev. “ Quando l’aiuto ai combattenti per la libertà viene ritardato, quando vi sono problemi e discussioni a Capitol Hill, le persone come Putin festeggiano ”. Zelensky è poi entrato nel dettaglio dei successi ottenuti sul campo dalle forze armate ucraine, per rendere evidente ciò che i suoi uomini possono conseguire se dotati dell’equipaggiamento necessario, nonostante stiano affrontando una potenza nucleare e un esercito numericamente superiore. “ Abbiamo riconquistato il 50% dei territori catturati dalla Russia all'inizio della guerra e l’Ucraina ha vinto nel mar Nero. La flotta russa è parzialmente distrutta e si è dispersa lontano dal campo di battaglia ”, ha affermato il presidente ucraino, spiegando che in questo modo il Paese ha potuto riprendere il commercio del grano fondamentale per molti Stati africani.