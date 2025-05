Guerra in Ucraina, è il giorno dei colloqui di Istanbul: pesa l'assenza di Putin | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Putin non raccoglie la sfida di Zelensky e oggi non sarà a Istanbul per incontrare il presidente ucraino: nelle prime trattative dirette tra Mosca e Kiev, la delegazione russa sarà guidata dal consigliere Medinsky. Zelensky atteso ad Ankara da Erdogan. Nuove sanzioni Ue intanto contro la Russia, mentre il Cremlino attacca Macron sulle testate nucleari francesi in Polonia.

8.44 - Rubio: "Non c'è soluzione militare, serve accordo presto"

"Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni sull'Ucraina, ma vogliamo vedere progressi in tal senso. E qualunque meccanismo venga delineato, qualunque sia il processo che deve essere attuato. Voglio dire, siamo aperti a essere costruttivi, disponibili in qualsiasi modo possibile per porre fine al conflitto. Dirò questo, e lo ripeterò, che non esiste una soluzione militare al conflitto tra Russia e Ucraina. Questa guerra finirà non con una soluzione militare, ma diplomatica. E prima si raggiungerà un accordo per porre fine a questa guerra, meno persone moriranno e meno distruzione ci sarà. E in definitiva, questo è l'obiettivo del Presidente". Lo dice il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio, al suo arrivo alla ministeriale Nato Esteri ad Antalya, Turchia.

8.43 - Rubio: Trump aperto a qualsiasi meccanismo per pace giusta"

"Il presidente degli Stati Uniti è stato più che chiaro: vuole che la guerra finisca ed è aperto a qualsiasi meccanismo che porti a una pace giusta e duratura" in Ucraina. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio, a margine della ministeriale Esteri informale della Nato ad Antalaya.

8.36 - Zelensky incontrerà Erdogan, poi deciderà i prossimi passi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà oggi ad Ankara il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan e solo allora deciderà quali passi intraprendere nei colloqui di pace con la Russia. A dichiararlo all'Afp è stato un alto funzionario ucraino. "Il presidente inizierà la sua visita con Erdogan ad Ankara e solo allora deciderà i prossimi passi", ha dichiarato il funzionario, dopo che i media statali russi hanno riferito che la delegazione russa era atterrata a Istanbul per i colloqui

8.18 - Delegazione russa arrivata a Istanbul

È arrivata a Istanbul la delegazione russa che parteciperà ai colloqui sulla fine della guerra in Ucraina: l'aereo, ha annunciato l'Interfax, è atterrato all'aeroporto Atatürk. Ancora non è stata confermata l'ora esatta dell'inizio dei colloqui con la delegazione ucraina, stando alla stessa fonte, che cita persone vicine al team negoziale russo.

7.54 - Rutte: "Cauto ottimismo su svolta"

"Dobbiamo vedere cosa accade nei prossimi giorni: sono ancora cautamente ottimista sul fatto che, se anche i russi sono disposti a collaborare e non solo gli ucraini che lo stanno facendo, ci possa essere una svolta nelle prossime ore" per la pace in Ucraina. Lo dice il segretario generale della Nato, Mark Rutte, arrivando alla riunione informale dei ministri degli Esteri della Nato ad Antalya, in Turchia. "Sono cautamente ottimista", ha poiribadito Rutte.

7.37 - Colloqui Mosca-Kiev a porte chiuse a Istanbul dalle 10

Si svolgeranno a porte chiuse, con inizio previsto alle 10 ora locale, i negoziati tra Russia e Ucraina in programma a Instabul. Lo riporta la Tass citando fonti vicine al dossier.

7.28 - Sybiha vede Rubio ringrazia per impegno Usa sui colloqui

- Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha ha incontrato ad Antalya, a margine della ministeriale della Nato, il segretario di Stato Usa Marco Rubio. "Abbiamo discusso in dettaglio la logica dei passi successivi e condiviso i nostri approcci. Ho ribadito il forte e costante impegno dell'Ucraina negli sforzi di pace del presidente (degli Stati Uniti, Donald) Trump, e ho ringraziato gli Usa per il loro coinvolgimento.

Siamo pronti a portare avanti la nostra cooperazione in modo costruttivo e reciprocamente vantaggioso", ha aggiunto. "E' fondamentale che la Russia ricambi l'approccio costruttivo dell'Ucraina. Sinora non ha alcun significato. Mosca deve capire che rifiutare la pace ha un costo", ha concluso il ministro