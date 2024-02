Razzi dal Libano, uccisa una donna. Israele: "Ora raid estesi"

Venti di escalation tra Israele e Libano. Mercoledì 14 febbraio, gli attacchi missilistici di Hezbollah verso le regioni settentrionali dello Stato ebraico hanno causato la morte di una donna e di un soldato nella città di Safed, oltre al ferimento di altri sette civili e otto militari. In risposta a questo ennesimo assalto, l’esercito dello Stato ebraico ha comunicato che gli aerei da combattimento dell’aeronautica militare hanno dato il via a “raid estesi” contro il Paese dei Cedri, sollevando il timore che gli scontri a bassa intensità tra l’esercito israeliano e i terroristi sciiti possano trasformarsi entro breve in un conflitto su larga scala.

" Gli aerei da guerra israeliani hanno iniziato a compiere un vasto attacco in territorio libanese ", ha scritto il portavoce militare Daniel Hagari su X. Sul loro canale Telegram, le Idf hanno riferito di aver preso di mira le aree di Houla, Khilat al Daba, Yaroun, Meiss el Jabal, Yarine e Shikhin, nel sud del Paese. Caccia con la stella di David hanno colpito anche strutture del Partito di Dio a Ramyah, mentre l’artiglieria “ ha sparato verso diverse località del Libano meridionale ”.

Commentando l’escalation al confine, il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itmar Ben Gvir ha affermato che l’attacco su Safed equivale a una dichiarazione di guerra: “ Questa è guerra. È ora di lasciarsi alle spalle la 'concezione’ anche nel Nord ". Il riferimento fatto dal rappresentante del governo di emergenza è all’idea spazzata via dai massacri del 7 ottobre che Hamas fosse una forza stabilizzatrice a Gaza, e al disinteresse per la guerra. Secondo il Times of Israel, i critici di questo pensiero sostengono che Israele stia continuando a trattare gli Hezbollah come un nemico razionale e che il Paese non aprirà un fronte con loro a meno che non venga eccessivamente provocato. L’emittente Channel 12 ha riferito che Ben Gvir ha chiesto un incontro urgente con il premier per discutere della situazione.