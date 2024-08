"I russi hanno bombardato un supermercato": cosa succede nel Donetsk

Ascolta ora 00:00 00:00

I media ucraini hanno riportato la notizia di un " attacco terroristico " compiuto dai russi contro un supermercato di Kostyantynivka, nella regione di Donetsk, che di solito ha molti visitatori. Secondo le ultime informazioni, a seguito dell'attentato in città ci sono morti e quasi due dozzine di feriti. " 2 morti e 17 feriti: questi sono i dati operativi sull'attacco a Kostyantynivka alle 12:40 ", ha detto il capo dell'amministrazione statale regionale di Donetsk, Vadym Filashkin. L'Ufficio della Presidenza ucraina ha già reagito. " L'attacco al supermercato di Kostyantynivka è un altro terrore dei russi. La guerra contro i civili è tutto ciò che sanno fare. La Russia deve subire la piena punizione per tutto ciò che fa ", ha scritto su Telegram il capo dell'ufficio del presidente Andriy Yermak.

Cosa succede nel Donetsk

Che cosa è successo nella regione di Donetsk? I media di Kiev non hanno dubbi: le forze russe hanno bombardato la città di Kostiantynivka. Durante il raid è stato colpito un supermercato che ha causato un grande incendio; si tratterebbe di un centro Eco-Market, una delle più grandi catene di supermercati ucraine. Il bilancio provvisorio parla di due persone uccise e altre 17 sono rimaste ferite. " Almeno sette persone sono rimaste ferite, secondo i primi resoconti sull'attacco a Kostiantynivka. I russi hanno bombardato la città con artiglieria tubolare e hanno colpito un supermercato. Questo è un altro attacco mirato a un luogo affollato, un altro atto di terrore da parte dei russi ", ha spiegato Filashkin. " La polizia, i soccorritori, i medici e tutti i servizi pertinenti stanno lavorando sulla scena del crimine. Stiamo stabilendo le conseguenze finali dell'attacco ", ha aggiunto l'alto funzionario ucraino.

La Russia sta avanzando da giorni nel Donetsk. L'Ucraina, non a caso, ha annunciato l'evacuazione obbligatoria dei bambini e dei loro tutori dalle aree della regione orientale del Donetsk, proprio dove le forze del Cremlino rivendica progressi. La scorsa domenica, Mosca dichiarava che le sue forze avevano conquistato Novogrodovka. Nelle ultime settimane Filashkin ha esortato i civili a fuggire dall'area a causa dell'intensificarsi dei bombardamenti. Negli scontri è stata registrata la morte di un "mercenario" francese a seguito di un attacco dell'artiglieria russa contro un carro armato delle truppe ucraine a Krasnohorivka.

Il braccio di ferro tra Russia e Ucraina: i fronti caldi

L'esercito russo ha intanto annunciato che sta dispiegando più truppe e munizioni per fermare l'incursione ucraina nella regione meridionale di Kursk, in particolare nella zona di Sudzha. " Le colonne che marciano verso le aree della missione includono sistemi missilistici a lancio multiplo BM-21 Grad, pezzi di artiglieria trainati, carri armati, veicoli cingolati pesanti, veicoli Ural e Kamaz ", ha fatto sapere il ministero della Difesa di Mosca citato dalle agenzie russe. Da martedì scorso la regione di Kursk è teatro di una inedita offensiva che si concentra su una parte del territorio del distretto di Sudzhansky.

In sostanza, mentre Mosca rivendica successi in Ucraina orientale, Kiev sta creando non pochi problemi al Cremlino sul fronte nord-est. Dopo il massiccio attacco da parte dell'esercito ucraino nella regione russa di Kursk iniziato il 6 agosto, " la situazione nella regione rimane difficile. In collaborazione con i servizi sociali e le organizzazioni non governative è stato organizzato un sistema di assistenza agli sfollati interni ", ha affermato il governatore in carica della regione russa, Alexey Smirnov, sul suo canale Telegram.

Un magazzino di aiuti umanitari è stato dispiegato a Kursk, dove stanno arrivando rifornimenti di soccorso da altre regioni della Russia.

Sono state create riserve di generatori di energia elettrica, acqua in bottiglia e medicinali, riferisce l'agenzia Tass. Un allarme missilistico è stato ripetutamente dichiarato nella regione. A seguito di bombardamenti di artiglieria e attacchi con droni, almeno cinque residenti della regione di Kursk sono stati uccisi.