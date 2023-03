"I russi hanno circondato la città": che cosa succede a Bakhmut

L'esercito russo si sta avvicinando sempre di più alla conquista di Bakhmut, dopo che settimane di sanguinosi combattimenti hanno gradualmente logorato la resistenza ucraina. Tra indiscrezioni e smentite è tuttavia difficile ricostruire quanto sta accadendo nel nuovo epicentro del conflitto. Kiev parla di intensi combattimenti in corso dentro e intorno alla città. In un video diffuso sui social Yevgeny Prigozhin, a capo del gruppo paramilitare Wagner, in prima linea a Bakhmut, ha invitato Volodymyr Zelenskyy a ritirare le truppe ed evacuare anziani e bambini. Le autorità ucraine hanno bollato la clip come falsa.

La battaglia di Bakhmut

Fonti militari ucraine intercettate dalla Cnn hanno spiegato che le forze russe starebbero schierando a Bakhmut le loro unità più esperte. " Gli occupanti russi hanno inviato le unità più addestrate del Pmc Wagner e altre unità regolari dell'esercito russo per catturare la città. Dentro e intorno alla città si stanno svolgendo intensi combattimenti ", hanno dichiarato le forze di terra dell'esercito, riferendo di una visita al fronte del comandante del gruppo di forze orientale, il colonnello generale Oleksandr Syrskyi.

Nelle scorse ore le forze di Kiev hanno fatto saltare i resti di un ponte ferroviario all'interno della città, mentre vi sono notizie, non confermate, di un possibile ritiro ucraino. La 46esima brigata ucraina ha smentito questa interpretazione: " Il ponte che viene mostrato come prova che ci stiamo ritirando ma era stato fatto saltare in aria da tempo. Chi si trova a Bakhmut lo sa. Non diffondete il panico. Il fiume si può attraversare anche senza il ponte ".

Il messaggio del gruppo Wagner

La situazione è delicatissima. In più c'è anche il giallo del video diffuso dal fondatore del gruppo Wagner, Prigozhin, secondo cui le forze russe avrebbero praticamente circondato la città. In una clip ha invitato il presidente ucraino Zelensky ad evacuare anziani e bambini. Secondo l'agenzia russa Ria Novosti, Prigozhin ha invitato le autorità ucraine a dare alle forze armate ucraine l'opportunità di lasciare la città.

In un secondo momento è arrivata la replica dell'Ucraina. Kiev ha smentito il fatto che la Wagner abbia " accerchiato " Bakhmut, affermando che il video diffuso dal capo del gruppo di mercenari non sarebbe stato nemmeno girato alla periferia della città.

La risposta di Kiev

Il Centro nazionale di Resistenza, organismo in seno alle forze armate ucraine, citato da Ukrainska Pravda, è stato chiaro: " Il terrorista Yevgeny Prigozhin ha registrato un video in cui dichiara che Bakhmut è accerchiata, ma il video stesso non è nemmeno stato registrato all periferia della città ". Gli ucraini hanno quindi definito il video come una provocazione parte di una campagna di disinformazione per provocare panico fra la popolazione.

Il Centro ha ricordato che non è la prima volta che Prigozhin pretende di trovarsi al fronte mentre invece si trova nelel retrovie. A gennaio aveva postato una sua foto nelle grotte di Volodymyrvika dicendo di trovarsi nelle miniere di sale di Soledar dove erano in corso combattimenti.