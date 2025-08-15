Incontro Trump-Putin in Alaska: dove seguire l'evento storico in tv

Oggi in Alaska si potrebbe scrivere una pagina di storia moderna. Alle 21 ore italiane, il presidente Usa Donald Trump incontrerà il suo omologo russo, Vladimir Putin, per discutere una soluzione per la guerra in Ucraina. Le possibilità che venga trovato un accordo ci sono ma non esistono certezze e tutto il mondo avrà gli occhi sulla Joint Base Elmendorf-Richardson di Anchorage, luogo scelto simbolicamente anche perché si trova a metà strada tra Washington DC e Mosca. Vista l'assoluta portata storica dell'evento, le tv italiane hanno deciso di plasmare i propri palinsesti di questa giornata festiva per seguire l'incontro, che potrebbe protrarsi fino alle prime ore del mattino in Italia.

Mediaset

Le reti Mediaset inizieranno la maratona alle 20.30 con "4 di Sera News" condotto da Costanza Calabrese e a seguire ci sarà lo speciale "L'incontro Trump-Putin" condotto dalla stessa giornalista con Giuseppe Brindisi per raccontare il vertice con esperti e inviati e opinionisti. A partire dalle 8.45 di sabato 16 agosto Alberto Billà conduce "Speciale Tg5: L'ultima occasione" fino alle 10, quando poi darà la linea a Rete4 che fino alle 12 proseguirà la diretta con "Speciale Tg4: Disgelo in Alaska", condotto da Stefania Cavallaro.

Rai

La Rai ha scelto di affidare la copertura intera dell'evento alla rete all-news Rainews24 con copertura ininterrotta. Rai 1 in seconda serata dalle 23.30 all'01.

30 manderà in onda uno speciale e il secondo lo trasmetterà sabato mattina a partire dalle 7 per un'ora. Su Rai Due l'informazione sarà affidata al Tg2 Post, che seguirà la sua normale programmazione, mentre su Rai Tre ci sarà uno speciale del Tg dalle 11.05 alle 12.