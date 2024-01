Insegnanti, assistenti sociali, impiegati: chi sono i 12 dipendenti dell'Unrwa complici dei terrorsti

Il New York Times il Washington Post sono riusciti a ottenere il report dell’intelligence israeliana che ha portato il governo di Benjamin Netanyahu ad accusare 12 dipendenti dell’Unrwa, l’agenzia delle Nazioni Unite per i profughi palestinesi, di aver partecipato ai massacri del 7 ottobre. Nel fascicolo sono contenuti i nomi e le mansioni dei lavoratori umanitari complici dei terroristi.

I movimenti di sei di questi all’interno dello Stato ebraico sarebbero stati ricostruiti dai servizi di sicurezza di Tel Aviv grazie alla linea dei cellulari, mentre altri sono stati intercettati mentre discutevano del loro coinvolgimento nell’attacco. In tre, inoltre, si sarebbero presentati nei luoghi da cui gli uomini di Hamas e della Jihad islamica si sono mossi verso il confine di Gaza dopo aver ricevuto ordini via messaggio. A un membro del terzetto è stato chiesto di portare da casa sua granate con propulsione a razzo.

Stando a quanto riportato dal New York Time, ben sette degli accusati sono insegnanti di matematica e arabo, mentre altri due lavoravano nelle scuole ricoprendo altri incarichi. Nella lista dei complici dei terroristi vi sono anche un responsabile di magazzino, un assistente sociale che avrebbe contribuito a portare nella Striscia un soldato israeliano morto e a distribuire munizioni nel giorno dell’assalto, un impiegato e un consulente scolastico che, assieme al figlio, avrebbe rapito una donna ebraica. Il Washington Post ha aggiunto che, secondo le stime dell’intelligence di Tel Aviv, circa 1200 degli oltre 12mila dipendenti dell’Unrwa hanno legami con Hamas o la Jihad islamica, e quasi la metà hanno parenti che militano in queste organizzazioni.