Gli inviati Usa a Gaza: "Sembra sia esplosa un'atomica". Delegati di Hamas al Cairo per colloqui sulla fase 2 della tregua

"Sembra quasi che una bomba nucleare fosse stata fatta esplodere in quella zona. E poi vedi queste persone che tornano indietro, e ho chiesto all'Idf: 'Dove stanno andando?'. Mi guardo intorno. Sono tutte rovine. E loro hanno risposto: "Beh, stanno tornando nelle zone dove si trovava la loro casa distrutta, sul loro terreno, e pianteranno una tenda". Così Jared Kushner, in un'intervista a Cbs News, racconta la sua visita a Gaza subito dopo la firma dell'accordo. Alla domanda se si tratta di genocidio, il genero di Trump ha risposto: "No, no".