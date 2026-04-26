Iran, fermata nave della "flotta ombra" di Teheran. Netanyahu ordina nuovi attacchi in Libano

Le trattative fra Stati Uniti e Iran vanno avanti, nonostante le durissime prese di posizione che sembrano aver posto fine a ogni minimo spiraglio. Le parti sono ancora lontane per vedersi di persona attorno a un tavolo. Ogni avvicinamento per il momento è bloccato. Teheran è ferma sulle proprie posizioni, indicate dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi: "Nessun secondo round di colloqui è in programma", rivela una fonte vicina al regime. "Il ministro non ha alcun mandato per parlare di nucleare, in questo momento". Ma a Islamabad c'è andato. Per cosa, dunque? Evidentemente per tentare una possibile mediazione, o vedere se vi sono gli spiragli per farla partire. Intanto il presidente Usa Donal Trump tiene fermi i suoi uomini incaricati di trattare, Jared Kushner e Steve Witkoff. L'ordine è questo: "Se gli iraniani vogliono ci chiamano loro". Trump tiene il punto, come ha spiegato chiaramente: "Quando ho annullato il viaggio (dei propri mediatori, ndr) nel giro di dieci minuti è arrivata un’altra proposta, molto più convincente. Hanno offerto parecchio, ma non abbastanza". E nel rivelare questo dettaglio fa intendere che a Teheran ci siano molte divisioni e parecchia confusione sul da farsi. Tesi seccamente smentita dall'Iran, che parla di "propaganda statunitense".