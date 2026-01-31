Iran, notizie di esplosioni sullo stretto di Hormuz e in altre città. E adesso anche l'Arabia Saudita preme per un raid Usa

Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha esortato l'Iran a evitare "rischi inutili alla libertà di navigazione" durante l'esercitazione con fuoco reale prevista a partire da domani nello Stretto di Hormuz, via navigabile attraverso la quale transita il 20% del petrolio mondiale. Nel suo severo avvertimento all'Iran e ai Guardiani della rivoluzione, lo U.S. Central Command ha sottolineato che non tollererà azioni "pericolose" da parte dell'Iran, tra cui il sorvolo di navi militari Usa impegnate, l'avvicinamento di imbarcazioni ad alta velocità o il puntamento di armi contro le forze Usa. Giovedì l'Iran ha avvertito via radio le navi che domenica e lunedì condurrà un'esercitazione con fuoco reale nello stretto di Hormuz. Qualsiasi "comportamento pericoloso e non professionale nei pressi delle forze Usa, dei partner regionali o delle navi commerciali aumenta i rischi di collisione, escalation e destabilizzazione", è l'avvertimento del Comando Centrale Usa a Teheran.

Pur riconoscendo il "diritto dell'Iran di operare in modo professionale nello spazio aereo e nelle acque internazionali", il Comando Centrale Usa ha messo in guardia dall'interferire o minacciare le navi da guerra americane o le navi commerciali di passaggio. Il comando, che sovrintende alla Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti con base in Bahrein, ha affermato che "non tollererà azioni pericolose" e ha ricordato che "l'esercito americano dispone della forza più addestrata e letale al mondo". La portaerei USS Abraham Lincoln e i cacciatorpediniere lanciamissili di supporto si trovano ora nell'area.