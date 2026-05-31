Iran, Trump: "Hanno accettato di non sviluppare né acquistare armi nucleari"

Il New York Times scrive che il presidente Usa Donald Trump avrebbe inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran, rinviando le modifiche proposte a Teheran per la sua valutazione.Un funzionario ha aggiunto inoltre che Trump è frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle proposte Usa e ha aggiunto che le modifiche alla bozza apportate da Trump probabilmente mirano ad accelerare il processo, cercando di esercitare pressione sull'Iran affinché accetti il quadro già inviato alla Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, per l'approvazione.
Idf avanza troppo in Libano, Francia chiede riunione lampo Consiglio Onu
La Francia ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dopo che l'esercito israeliano ha occupato l'iconica fortezza medievale di Beaufort in Libano, dove ora sventola la sua bandiera. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot al canale televisivo Bfmtv. "Questo è un grave errore per Israele perché questa avanzata in territorio libanese non è solo contraria agli impegni assunti da Israele, dato che abbiamo un cessate il fuoco in Libano dal 17 aprile, ma è anche contraria al diritto internazionale", ha aggiunto.
Teheran, non abbiamo fiducia nelle promesse del nemico
"Non ci fidiamo delle dichiarazioni e delle promesse del nemico". Lo ha affermato il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, sottolineando: "Il nostro criterio è rappresentato dai risultati concreti che dobbiamo ottenere (durante i colloqui con gli Stati Uniti) per adempiere ai nostri impegni. Non approveremo alcun accordo finché non saremo certi di aver garantito i nostri diritti".
Intervenendo oggi in una sessione online del Parlamento, Ghalibaf, che è anche il capo negoziatore nei colloqui Iran-USA, ha aggiunto: "Il nemico è in una nuova fase di guerra con l'Iran, attraverso la pressione economica e la propaganda mediatica per seminare discordia nel Paese al fine di compensare il suo fallimento militare e anche per costringerci a sottometterci. Noi dobbiamo mantenere l'unità. "I messaggi e la guida della Guida Mojtaba Khamenei sono la nostra mappa stradale", ha aggiunto, citato dall'Irna.
Idf, conquistato il castello crociato di Beaufort, nel sud del Libano
Le truppe israeliane hanno conquistato lo strategico Castello di Beaufort, costruito dai Crociati, nel sud del Libano. Lo annuncia l'esercito, citato dal Times of Israel, mentre l'Idf continua ad ampliare la sua offensiva di terra contro Hezbollah. L'emittente radiotelevisiva israeliana ha trasmesso immagini che mostrano la bandiera di Israele e lo stendardo della Brigata Golani sventolare sopra il castello di Beaufort, nel Libano meridionale, che si trova su un'altura a circa 15 chilometri dal confine con Israele, ricorda Al-Jazeera. Non c'è stato alcun commento immediato da parte delle autorità libanesi. La conquista del castello rappresenterebbe un importante successo per l'esercito israeliano. Le truppe israeliane avevano già conquistato il castello nel 1982 e lo avevano mantenuto fino al loro ritiro dal Libano nel 2000. L'Idf afferma di aver lanciato nei giorni scorsi un'operazione di terra nella zona di Beaufort Ridge e del torrente Wadi Saluki, "per distruggere le infrastrutture di Hezbollah ed eliminare i terroristi, nell'ambito del rafforzamento del controllo operativo nel Libano meridionale e della rimozione della minaccia diretta alla Galilea e a Metula", nonché per "estendere la linea di difesa avanzata". I soldati hanno attraversato l'ansa a 90 gradi del fiume Litani, proprio di fronte alla città di confine di Metula, e sono avanzati verso il castello, che domina la Galilea nel nord di Israele, e la zona di Nabatieh nel Libano meridionale. L'Idf afferma di aver esteso i raid nelle aree a nord del fiume Litani e che l'operazione si sta "estendendo ad altre zone". L'area di Beaufort e Wadi Saluki ospita "significative" infrastrutture di Hezbollah, che secondo l'Idf sono state realizzate con l'assistenza iraniana, "da cui i terroristi di Hezbollah hanno gestito i combattimenti e compiuto numerosi attentati terroristici". Secondo quanto riferito dall'esercito, centinaia di razzi sono stati lanciati dalla zona contro Israele e le truppe nel Libano meridionale.
Katz, il nemico jihadista capisce un solo linguaggio, conquistare territorio
"A 26 anni dal ritiro dalla zona di sicurezza in Libano, la bandiera israeliana sventola di nuovo sulle vette che sovrastano i villaggi della Galilea. I nostri soldati hanno riconquistato il Beaufort e vi rimarranno come parte della zona di sicurezza in Libano. Stiamo operando contro migliaia di case e infrastrutture terroristiche nei villaggi di confine libanesi, e ci basiamo su un principio chiaro: il nemico jihadista capisce un solo linguaggio: conquistare territorio e distruggere case". Lo ha detto il ministro della Difesa Israel Katz nel corso della cerimonia commemorativa per i caduti nella prima guerra del Libano del 1982.
Trump: hanno accettato di non sviluppare né acquistare armi nucleari
"Preferirei raggiungere un accordo, perché possiamo riaprire immediatamente lo Stretto di Hormuz al momento della firma. L'unica garanzia che devo avere è che non ci saranno armi nucleari. Loro hanno accettato questo". Lo ha dichiarato a Fox News il presidente americano Donald Trump, commetando gli ultimi sviluppi nei negoziati con l'Iran. "È stato molto interessante. Inizialmente avevano detto: 'Non svilupperemo un'arma nuclearè. Io ho risposto: 'Bene, ma cosa succede se comprate un’arma nucleare?'. Così ora il testo dice: 'Non svilupperemo né acquisteremo in alcun modo un'arma militare nuclearè. È una grande differenza - ha affermato Trump - Sono negoziatori molto tosti e ci vuole molto tempo, ma io non ho fretta".
L'Iran presenterà nuova nave da guerra: può lanciare missili Cruise
L'Iran ha annunciato la presentazione della sua nuova nave d'attacco, denominata "27-Rajab". L'agenzia Fars ha affermato che l'unità può raggiungere velocità fino a 100 nodi (185 km/h) ed è equipaggiata per lanciare missili da crociera a lungo raggio
Trump: non abbiamo distrutto l'esercito perché è moderato
"La loro marina è completamente distrutta, al 100%. La loro aeronautica è completamente distrutta, al 100%. Il loro esercito, invece, lo abbiamo in qualche modo lasciato stare, perché riteniamo che sia in una certa misura moderato". Lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, parlando ai microfoni di Fox News. "Abbiamo eliminato diverse figure della leadership e in realtà abbiamo lasciato stare il loro esercito. La gente sarà sorpresa nel sentirlo, perché nelle guerre sono stati commessi errori quando si è distrutto tutto e tutti, e poi ci si ritrova con un Paese che per 40 anni non riesce più a ricostruirsi - ha spiegato - Guardate cosa è successo con l'Iraq".
Esercito Iran: nuove aggressioni avranno risposte più dure delle precedenti
Il vice comandante per il coordinamento dell'esercito iraniano Habibollah Sayyary ha avvertito che qualsiasi nuova aggressione contro il territorio iraniano riceverà una risposta ancora più vigorosa rispetto agli attacchi precedenti. "Oggi, l'esercito iraniano possiede le attrezzature più avanzate e moderne e ha resistito a qualsiasi mossa del nemico", ha affermato, citato dalla televisione di stato, aggiungendo: "L'esercito si oppone con fermezza e risolutezza a qualsiasi azione ostile".
Nyt: inviata all'Iran la proposta di accordo inasprita da Trump
Secondo tre funzionari, il presidente Trump ha inasprito i termini di un potenziale accordo quadro per porre fine alla guerra in Iran e ha rinviato le modifiche proposte al Paese per la sua valutazione. Lo scrive il New York Times. Un funzionario ha aggiunto che Trump era frustrato dalla lentezza con cui l'Iran ha risposto alle proposte Usa e ha inoltre affermato che le modifiche apportate da Trump - una nuova proposta più rigida - erano probabilmente volte ad accelerare il processo, esercitando pressione sull'Iran affinché accettasse il quadro quadro già inviato alla Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, per l'approvazione.