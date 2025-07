Israele attacca la Siria: bombardato il palazzo presidenziale a Damasco

I leader della comunità drusa hanno proclamato uno sciopero per i membri che vivono in Israele in solidarietà con i membri della loro comunità in Siria, uccisi negli scontri con gruppi beduini e forze armate siriane. "Purtroppo, le Forze di Difesa Israeliane e il governo israeliano, nonostante i loro impegni espliciti, non stanno intraprendendo alcuna azione concreta per fermare le uccisioni. Questa è una profonda rottura nell'alleanza storica e morale tra Israele e la comunità drusa", hanno affermato in un comunicato ripreso da Ynet. "In questo momento di emergenza, dichiariamo giornate di lutto nazionale e uno sciopero generale in tutte le comunità druse in Israele. Allo stesso tempo, la leadership della comunità invita tutti i membri a prepararsi con tutti i mezzi necessari ad attraversare il confine, al fine di aiutare i loro fratelli che vengono massacrati in Siria", hanno aggiunto.