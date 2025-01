Israele lancia l’operazione militare Muro di Ferro: cosa succede in Cisgiordania

Ascolta ora 00:00 00:00

Israele ha avviato l’operazione militare Muro di Ferro nella città di Jenin, in Cisgiordania. " Su indicazione del gabinetto politico-sicurezza, le Forze di difesa israeliane (Idf), lo Shin Bet e la Polizia di Israele hanno avviato oggi un'operazione militare - denominata Muro di ferro - vasta e significativa per combattere il terrorismo a Jenin ", ha dichiarato il premier israeliano Benyamin Netanyahu. L’obiettivo della missione, ha spiegato Tel Aviv, consiste nel rafforzare la sicurezza in Giudea e Samaria. Secondo le autorità locali, vi sarebbero 7 morti e 35 feriti.

L’operazione di Israele in Cisgiordania

" Agiamo in modo sistematico e deciso contro l'asse iraniano ovunque esso estenda le sue mani: a Gaza, in Libano, in Siria, in Yemen, in Giudea e Samaria. E non finisce qui" , ha aggiunto Netanyahu. L'operazione, come detto denominata Muro di Ferro, dovrebbe durare diversi giorni. Il ministero della Salute dell'Autorità nazionale palestinese ha fatto sapere che il bilancio momentaneo delle vittime a Jenin è di sei morti morti e 35 feriti.

Nel terzo giorno di cessate il fuoco a Gaza, l'esercito israeliano e lo Shin Bet hanno dunque annunciato di aver lanciato un'operazione antiterrorismo in Cisgiordania. Un drone ha attaccato la città. I residenti palestinesi hanno riferito di allarmi in seguito all'arrivo di una forza speciale israeliana e di veicoli dell'Idf entrati dal checkpoint di Dotan.

Lo scopo dell'operazione è quello di distruggere e neutralizzare le infrastrutture terroristiche e le "bombe ad orologeria". Nelle scorse settimane numerose operazioni antiterrorismo sono state condotte a Jenin anche dalle forze dell'Autorità palestinese provocando violente proteste dei residenti.

Alta tensione a Jenin

Il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa di Israele, il generale Herzi Halevi, ha dichiarato che l'esercito israeliano deve prepararsi a "operazioni significative" in Cisgiordania. " Oltre agli intensi preparativi di difesa nella Striscia di Gaza, dobbiamo prepararci a operazioni significative in Giudea e Samaria (Cisgiordania) nei prossimi giorni, per prevenire e catturare i terroristi prima che raggiungano i nostri civili ", ha dichiarato Halevi. Il militare ha inoltre incaricato gli alti ufficiali di " formulare piani per la continuazione dei combattimenti, sia nella Striscia di Gaza che in Libano ".

Domenica, i funzionari militari hanno fatto sapere che il Comando Centrale si stava preparando a svolgere azioni offensive in Cisgiordania, per impedire a Hamas di stabilire un punto d'appoggio in loco alla luce del rilascio dei membri del gruppo terroristico nell'accordo del cessate il fuoco.

I piani offensivi di Tel Aviv - ha scritto Times of Israel - sono stati coordinati con l'Autorità palestinese, che teme anche che il suo rivale Hamas abbia ottenuto il potere in Cisgiordania, hanno detto i funzionari. L'organizzazione terroristica di Gaza ha invitato i palestinesi nella regione a combattere contro il "terrorismo" delle Idf.