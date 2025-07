Israele, nuovi raid su Gaza. Netanyahu si scusa per la chiesa colpita

"È semplicemente la conferma di una tragedia che abbiamo denunciato più volte. Una tragedia è che diventata intollerabile dal punto di vista umano, non da ieri e non perché ad essere toccata questa volta è la nostra comunità. Siamo qui a piangere altri morti civili, innocenti che si erano rifugiati in una chiesa. Ma non possiamo non parlare di quello che accade alla gente affamata: da settimane, da mesi. Quello che è accaduto alla Sacra Famiglia è il segnale che questa guerra non risparmia nessuno: nessuno è protetto. È tempo di fermarsi, una volta per tutte". Lo dice in un'intervista a Repubblica Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, parlando dell'attacco di ieri di Israele alla Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza in cui sono stati uccisi il custode e due fedeli ed è stato ferito il parroco missionario. "Sento, come tutti, che si parla di buone notizie che potrebbero arrivare a breve - aggiunge - Ma questo è stato detto tante volte e alla fine non è mai successo nulla. La situazione è disperata: non da adesso e non solo per i cristiani". "Spero che il chiasso mediatico che quello che è successo sta generando contribuisca ad accelerare la ricerca di una soluzione - continua - Da parte nostra, non staremo zitti: non lo siamo mai stati in questi mesi e non intendiamo rimanere in silenzio adesso. Non molliamo". "La priorità numero uno ora sono i feriti - spiega - Non servirebbe neanche dirlo ma lo dico lo stesso: gli ospedali di Gaza non sono in grado di curare le persone che sono rimaste gravemente ferite nell'attacco. Lavoriamo per loro. E poi vedremo cosa altro fare".