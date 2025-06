Israele pronto a lanciare un attacco contro l'Iran

Ascolta ora 00:00 00:00

Venti di guerra tra Israele e Iran. Alcuni funzionari americani sono stati informati del fatto che Israele sarebbe pronto a lanciare un'operazione contro Teheran. Lo riporta CbsNews citando diverse fonti. Secondo l'emittente inoltre, gli Usa temono che l'Iran possa effettuare ritorsioni su alcuni siti americani nel vicino Iraq, e proprio per questa ragione a diversi cittadini americani ieri è stato consigliato di lasciare la regione: il Dipartimento di Stato ha ordinato ai funzionari governativi non in situazioni di emergenza di lasciare l'Iraq a causa delle "accresciute tensioni regionali", e il Pentagono ha autorizzato i familiari dei militari ad abbandonare volontariamente le proprie sedi in tutto il Medio Oriente, ha dichiarato un funzionario della Difesa a CbsNews.

Anche Donald Trump si è soffermato sull'argomento. Intervenendo al Kennedy Center il presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno spostando il personale americano in Medio Oriente a causa di un possibile "pericolo" nella regione. "Vengono spostati perché potrebbe diventare un posto pericoloso". La situazione di pericolo imminente, dunque, è confermata.

Trump ha ammesso di essere "sempre meno fiducioso che Teheran possa accettare di rinunciare all’arricchimento dell’uranio".

Da parte sua l'Iran ha rilanciato le difese: "Se le trattative dovessero fallire e venissimo attaccati - ha detto il ministro della Difesa Aziz Nasirzadeh - colpiremo le basi americane in Medio Oriente".

