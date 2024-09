Kiev accusa: "Colpiti da 4 missili ipersonici russi". Biden: "All'Ucraina munizioni a lungo raggio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Una spinta al sostegno americano all'Ucraina, forse l'ultimo prima delle elezioni di novembre: il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato nuovi aiuti militari per 8 miliardi di dollari in occasione di un incontro alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky, che ora promette di utilizzarli per raggiungere l'obiettivo della vittoria nella guerra con Mosca. Ed è proprio nella tarda mattinata di oggi che l'aeronautica ucraina ha registrato tre lanci di missili aerobalistici Kh-47 M2 Kinzhal dallo spazio aereo russo in direzione di Starokostyantynov, nella regione di Khmelnytskyi.

Il nuovo pacchetto di aiuti a Kiev

"Useremo questa assistenza nel modo più efficace e trasparente possibile per raggiungere il nostro principale obiettivo comune - ha affermato Zelensky in un post sui social - un'Ucraina vittoriosa, una pace giusta e duratura e la sicurezza transatlantica", ha dichiarato il presidente ucraino. Una risposta che arriva anche in virtù del cambio di passo di Mosca in merito alla propria dottrina nucleare: la novella introdotta, infatti, consentirebbe a Mosca di usare armi nucleari anche contro stati che non le possiedono. Un avvertimento all'Occidente che consentirebbe a Mosca di scatenare una risposta in caso di un attacco aereo "massiccio" e di rispondere con armi nucleari contro stati non nucleari se supportati da potenze nucleari.

Il nuovo pacchetto comprende anchenuovi missili a lungo raggio. "Oggi, annuncio un'impennata nell'assistenza alla sicurezza per l'Ucraina e una serie di azioni aggiuntive per aiutare l'Ucraina a vincere questa guerra", ha affermato Biden in una dichiarazione, glissando sull'annosa questione dell'autorizzazione a poter utilizzare gli aiuti militari pe attacchi diretti sul suolo russo. Nello specifico, si tratterebbe di bombe plananti utilizzate dai caccia F-16, note come armi standoff congiunte, nonché un'ulteriore batteria Patriot e missili di difesa aerea.

Il dilemma delle munizioni al fosforo bianco

In questo ore ha tenuto banco un acceso dibattito circa la proposta di alti funzionari del Pentagono, che avrebbero raccomandato agli Stati Uniti di fornire all'Ucraina munizioni al fosforo bianco, proposta respita più volte dalla Casa Bianca. Questo tipo di munizioni contengono un composto che si incendia istantaneamente se esposto all'ossigeno e brucia ad una temperatura molto elevata. La raccomandazione del Pentagono, rivelata da Nbc News, era di fornire proiettili al fosforo bianco all'Ucraina per produrre luce e fumo, e non per l'uso contro le truppe russe. Pur non essendo vietate nè classificabili come armi chimiche, il diritto internazionale impone ai militari che lo utilizzano di distinguere tra luoghi militari e aree civili. Quanto basta a indurre l'amministrazione Biden a frenare su questa eventuale dotazione.

Il presidente degli Stati Uniti ha intanto colto l'occasione per convocare, in occasione della sua prossima visita in Germania il prossimo mese, un vertice di alto livello fra i 50 alleati dell'Ucraina "per coordinare gli sforzi degli oltre 50 paesi che sostengono l'Ucraina nella sua difesa contro l'aggressione russa", si legge in una dichiarazione della Casa Bianca. Con questa mossa, Biden spera di assicurare a Zelensky di avere il sostegno della sua amministrazione per i mesi a venire, soprattutto dopo le elezioni Usa, dagli esiti imprevisti.

La mossa preventiva di Biden

Circa 5,5 miliardi di dollari dei finanziamenti per gli aiuti annunciati dal presidente Usa non sono una novità, ma erano destinati a scadere alla fine del mese dopo che il Congresso non aveva autorizzato il Pentagono a estendere la propria autorità di spesa per gli aiuti. Quel denaro andrà alle cosiddette "spedizioni di autorità di prelievo presidenziale" che inviano armi e materiali dalle scorte esistenti del Pentagono. "Ho anche autorizzato 5,5 miliardi di dollari nel quadro del Presidential Drawdown Authority in modo che la mia Amministrazione possa utilizzare appieno i fondi stanziati dal Congresso" a favore di Kiev, ha aggiunto Biden, secondo cui "per rafforzare la capacità dell'aeronautica militare ucraina, ho ordinato al Dipartimento della Difesa di espandere l'addestramento per i piloti ucraini di F-16" con altri 18 che saranno addestrati l'anno prossimo.

Annunciando ora il pacchetto di aiuti, Biden può continuare a estendere i finanziamenti per Kiev, anche dopo un potenziale cambiamento nel sostegno all'Ucraina qualora l'ex presidente Donald Trump vincesse le elezioni

presidenziali a novembre. "Gli Stati Uniti continueranno ad aumentare i costi per la Russia per la sua guerra in Ucraina e a privare la base industriale della difesa russa di risorse", ha tuonato il presidente americano.