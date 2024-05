Stoltenberg: "Kiev usi le armi degli alleati Nato per colpire Mosca"

Un annuncio che sa di svolta copernicana nel corso della guerra in Ucraina. Crolla, infatti, uno degli ultimi tabù in ambito Nato dallo scoppio della guerra: il segretario generale Jens Stoltenberg ha invitato gli alleati a eliminare le restrizioni sull'uso delle armi da parte dell'Ucraina per colpire obiettivi militari all'interno della Russia. “Penso che sia giunto il momento per gli alleati di considerare se dovrebbero eliminare alcune delle restrizioni imposte sull’uso delle armi che hanno donato all’Ucraina - ha dichiarato Stoltenberg in un'intervista all'Economist - perché, soprattutto ora che molti combattimenti sono in corso a Kharkiv, vicino al confine". Nella visione, dunque, del Segretario dell'Alleanza, negare all'Ucraina la possibilità di usare queste armi contro obiettivi militari legittimi sul territorio russo rende molto difficile per Kiev difendersi”.

Il passaggio è gigante, ribaltando completamente la veste che la guerra ha avuto fino ad oggi. Se, infatti, l'Alleanza Atlantica è stata finora parca nelle sue indicazioni a Kiev, nel corso degli ultimi due anni il foraggiamento all'Ucraina ha subito un impennata. Tuttavia, i timori di un attacco diretto alla Federazione russa a mezzo armi Nato è stato il principale timore degli alleati. Alla luce di ciò infatti si spiega il lungo traccheggiamento sui famigerati Atacams poi scioltosi in totale apertura: a fine aprile scorso, infatti, il Consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, aveva rivelato che il presidente Joe Biden ha inviato segretamente i missili a lungo raggio in Ucraina nel marzo scorso.

Per ora, tuttavia, si tratta di un'esortazione politica di Stoltenberg, che dovrà essere tradotta in ulteriori processi decisionali. Ma il cambio di prospettiva è ormai già realtà: dalla, ora Kiev potrebbe essere autorizzata all', e per giunta in casa dello zar.