Nuove truppe russe ai confini Nato: l'allarme per i 20 mila uomini di Putin

La sensazione di essere entrati in una nuova Guerra fredda potrebbe presto concretizzarsi. Secondo il primo ministro lituano Ingrida Šimonytė, la Russia si starebbe preparando ad aumentare sensibilmente il numero di soldati schierati al confine con la Nato che, dall’ingresso ufficiale della Finlandia, è praticamente raddoppiato. “ Sta tornando ad una postura da Guerra fredda ”, ha commentato il premier del Paese baltico.

La notizia di un possibile build-up militare della Federazione lungo la sua frontiera nord-occidentale era già stata diffusa il mese scorso dall’intelligence estone, che aveva riferito l’intenzione del Cremlino di raddoppiare il numero di uomini schierati in quella zona rispetto al periodo precedente l’invasione dell’Ucraina (circa 19mila). Šimonytė ha sottolineato come “ l’intenzione della Russia sia chiara ”, anche se per il momento non sono state fatte mosse concrete. Il Paese, infatti, “ ha bisogno di tempo per trovare il personale e per ricostruire i carri armati, i veicoli corazzati e tutto il materiale che dovrà essere schierato assieme alle truppe ”, i cui numeri si sono assottigliati dall’inizio del conflitto in Ucraina.

Dall’altro lato del fronte, i Paesi baltici hanno stretto un accordo per la costruzione di una vasta rete difensiva lungo il confine con una funzione di deterrenza per evitare future aggressioni che, secondo il think tank statunitense Institute for the study of war, potrebbe avvenire nei prossimi anni. Questa ipotesi trova fondamento nell’escalation retorica adottata da Vladimir Putin nei confronti delle tre nazioni ex-sovietiche e dal timore che lo zar possa sfruttare la presenza di ampie minoranze russe per giustificare operazioni militari come azioni di difesa di “compatrioti” che, secondo il governo di Mosca, stanno subendo violazioni dei diritti umani e repressioni. Un casus belli, questo, utilizzata anche poco prima dell’inizio del conflitto in Ucraina.