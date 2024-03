"Putin usa i missili ipersonici su Kiev". Gli Usa pronti a scendere in campo

Kiev è tornata sotto il fuoco delle truppe di Vladimir Putin. Stando a quanto riferito dall’ambasciatrice americana nel Paese invaso Bridget Brink su X, “ la Russia sta attaccando l’Ucraina con missili ipersonici ”. Forti esplosioni sono state udite in città attorno alle 10:30 di lunedì 25 marzo, pochi secondo dopo che le sirene antiaeree hanno iniziato a suonare.

Again this morning Russia is attacking Ukraine with hypersonic missiles. Loud explosions in Kyiv.



Over the last 5 days, Russia has launched hundreds of missiles and drones against a sovereign country.



Ukraine needs our assistance now. There is not a moment to lose.