L'annuncio del Cremlino: "Concordato un incontro Trump-Putin nei prossimi giorni"

"Oggi è una giornata ricca di telefonate e contatti volti a compiere progressi concreti sulla via della pace e a garantire l'indipendenza dell'Ucraina in qualsiasi circostanza. Sono previste diverse conversazioni per oggi. È già in programma una telefonata con il cancelliere tedesco Merz. Saremo anche in contatto con i colleghi francesi e italiani". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che "ci saranno anche comunicazioni a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale". "Ho dato istruzioni affinché questo formato speciale abbia luogo oggi", ha aggiunto, ricordando che ieri ha tenuto una "conversazione congiunta con il presidente Trump e i leader europei" e ha parlato "separatamente anche con il segretario generale della Nato Rutte e con il presidente della Finlandia Stubb". "Stiamo lavorando insieme", ha affermato il leader ucraino.