L'annuncio del Cremlino: "Concordato un incontro Trump-Putin nei prossimi giorni"

Mosca non ha risposto su incontro Putin-Zelensky-Trump
Il consigliere del Cremlino, Iuri Ushakov, ha dichiarato che durante l'incontro di ieri tra Vladimir Putin e Steve Witkoff, l'inviato Usa "ha accennato" alla possibilità di un trilaterale fra i presidenti di Russia, Usa e Ucraina ma che "la parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti". Lo riporta la Tass.
Cremlino: concordato incontro Trump-Putin nei prossimi giorni
Russia e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo per un incontro tra i presidenti dei due Paesi, Vladimir Putin e Donald Trump, nei prossimi giorni. I lavori per il vertice sono ora iniziati. Lo ha dichiarato ai giornalisti il consigliere del presidente russo Yuri Ushakov, citato da Interfax. "Su suggerimento della parte americana, è stato raggiunto un accordo di principio per tenere un incontro bilaterale al massimo livello nei prossimi giorni, ovvero un incontro tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump", ha riferito. "Ora, insieme ai nostri colleghi americani, stiamo iniziando a definire i parametri specifici di questo incontro e il luogo in cui si terrà", ha aggiunto. Per quanto riguarda la sede "è stata concordata, in linea di principio, e ne daremo notizia più avanti", ha precisato.
Zelensky chiede faccia a faccia con Putin per fine guerra
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un incontro faccia a faccia con Vladimir Putin per porre fine alla guerra, dopo che l'inviato speciale di Donald Trump ha avuto colloqui con il leader russo a Mosca. "In Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace parlarsi a livello di leader. È necessario stabilire i tempi per un simile incontro e la gamma di questioni da affrontare", ha scritto Zelensky sui social media, il giorno dopo aver parlato con il presidente degli Stati Uniti, che ha affermato di poter incontrare Putin "molto presto".
Zelensky sentirà Merz, contatti anche con Italia e Francia
"Oggi è una giornata ricca di telefonate e contatti volti a compiere progressi concreti sulla via della pace e a garantire l'indipendenza dell'Ucraina in qualsiasi circostanza. Sono previste diverse conversazioni per oggi. È già in programma una telefonata con il cancelliere tedesco Merz. Saremo anche in contatto con i colleghi francesi e italiani". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che "ci saranno anche comunicazioni a livello di consiglieri per la sicurezza nazionale". "Ho dato istruzioni affinché questo formato speciale abbia luogo oggi", ha aggiunto, ricordando che ieri ha tenuto una "conversazione congiunta con il presidente Trump e i leader europei" e ha parlato "separatamente anche con il segretario generale della Nato Rutte e con il presidente della Finlandia Stubb". "Stiamo lavorando insieme", ha affermato il leader ucraino.
Quattro feriti a Dnipro per un attacco di droni russi
Quattro persone sono rimaste ferite la scorsa notte per un attacco di droni nella città ucraina di Dnipro. L'attacco ha provocato anche diversi incendi di edifici. Dodici auto sono state distrutte e 17 danneggiate. Lo scrive l'agenzia Ukrinform, che cita l'amministrazione militare della regione di Dnipropetrovsk. Un carro armato e quattro veicoli russi sono stati distrutti da droni ucraini sul fronte meridionale di Slobozhanshchyna. Secondo lo Stato maggiore di Kiev, nelle ultime 24 ore le forze armate russe hanno avuto 1.040 perdite fra morti e feriti.