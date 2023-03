"Pronti 4 MiG-29 a Kiev": la mossa della Polonia in soccorso di Zelensky

Fumata bianca per l’invio dei MiG-29 all'Ucraina. La Polonia ha rilasciato i primi dettagli per la spedizione degli aerei da guerra a Kiev, incrementando così il sostegno occidentale all’esercito ucraino prima della possibile offensiva pianificata per la fine di questa primavera e nonostante i continui avvertimenti della Russia di non supportare Volodymyr Zelensky con armamenti e aiuti militari.

L’annuncio della Polonia

Varsavia trasferirà all'Ucraina 4 caccia Mig-29 " per iniziare " da qui ai prossimi giorni. Lo ha affermato il premier polacco Mateusz Morawiecki, secondo quanto riporta la Pap. Si tratta, ha fatto sapere il governo polacco, di " quattro aerei pienamente operativi ". Il Wall Sreet Journal ha scritto che dietro all’invio degli aerei c’è una coalizione di Paesi, mentre Morawiecki ha detto che la Polonia è pronta a consegnare i propri nel giro di 4-6 settimane.

" La nostra sicurezza non ne soffrirà ", ha detto il portavoce del governo Piotr Muller. " Tireremo il fronte russo dai nostri confini in ogni momento ", ha aggiunto. La consegna dei jet è l'ultima dimostrazione di sostegno da parte della Polonia e di altri paesi europei in un momento in cui l'Ucraina si sta preparando per un'offensiva primaverile contro le posizioni difensive russe.

L’importanza dei MiG-29

I piloti ucraini hanno pilotato caccia multiruolo MiG-29 dalla disgregazione dell'Unione Sovietica, tuttavia né la Russia né l'Ucraina sono riuscite a ottenere la superiorità aerea nel conflitto poiché le difese aeree di entrambe le parti hanno reso le sortite troppo costose.

Gli aerei aggiuntivi, che l'Ucraina ha richiesto dall'inizio della guerra, aiuteranno Kiev a riempire le scorte tanto necessarie dell'aviazione. Come se non bastasse, Morawiecki ha sottolineato che Varsavia sta anche considerando di fornire aerei da combattimento F-16 di fabbricazione degli Stati Uniti.

La mossa coinvolgerebbe ulteriormente l'Europa nel conflitto ucraino. Dal canto suo, l'Ucraina ha lavorato per riparare molte delle sue piste di atterraggio militari che sono state danneggiate nelle prime fasi dell'invasione, così da impiegarle per sfruttare le potenzialità dei nuovi velivoli.

Nei giorni scorsi il presidente polacco Andrzej Duda aveva detto alla Cnn che la Polonia era pronta a consegnare i suoi aerei da combattimento MiG-29 di fabbricazione sovietica all'Ucraina. Le parole di Duda, poi ribadite da Morawiecki erano emblematiche: " Siamo pronti a consegnare questi velivoli e sono sicuro che l'Ucraina sarebbe pronta a usarli immediatamente ". " Per il futuro - aveva aggiunto Duda - sarebbe importante addestrare più piloti ucraini sui caccia F-16 statunitensi ".

La discussione sui MiG-29 polacchi è già sorta lo scorso anno poco dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Secondo gli esperti, il Paese ha ancora circa 30 velivoli di questo tipo in servizio sul fianco orientale della Nato.