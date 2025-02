"Pronti a intervenire, se necessario". Il piano britannico per l'Ucraina

Ascolta ora 00:00 00:00

Pronti a schierarsi in Ucraina se richiesto dal governo. I soldati britannici non marcano visita. La conferma arriva dal comandate della principale forza dei schieramento rapido dell'Esercito britannico, e arriva da un sito di addestramento a soli 25 chilometri dal confine tra Romania e Ucraina, dove la 1st Division sta prendendo parte a una grande esercitazione della Nato.

Dopo le parole del primo ministro Keir Starmer, che si è detto pronto a mettere in campo le forze armate per garantire il cessate il fuoco tra Kiev e Mosca, e mentre 2.500 soldati britannici della divisione di risposta globale del British Army stanno prendendo alla grande esercitazione al confine con l'Ucraina, arrivano le conferme del comandate alle operazioni: "Assolutamente pronti" se arriverà l'ordine.

Sono le parole del generale di brigata A. Watson, a capo del contingente britannico che sta prendendo parte alle manovre di Steadfast Dart, la grande esercitazione della Nato che si sta svolgendo in Romania. L'ufficiale britannico ha riferito la prontezza dell'unità a un inviato della Bbc, ma ha anche aggiunto: "Penso che il primo ministro sia stato molto chiaro sul fatto che il Regno Unito avrebbe contribuito agli sforzi, ma assolutamente non lo avrebbe fatto da solo".

L'esercitazione Steadfast Dart, la più grande esercitazione svolta quest'anno dall'Alleanza a cui stanno prendendo parte oltre 10mila militari da 9 nazioni europee - compresa l'Italia - mira a dimostrare quanto "velocemente" gli eserciti degli stati membri possano "accorrere in difesa di un alleato sotto attacco". Mostrando qualità ma anche limiti. Secondo quanto riportato dalla Bbc, il Regno Unito, che sembra essere deciso ad appoggiare l'Ucraina fino all'ultima ratio, ha dimostrato di poter spostare un gran numero di truppe e attrezzature, tra cui oltre 700 veicoli militari, per oltre 2mila chilometri attraverso l'Europa con un "preavviso relativamente breve", come parte della nuova Allied Reaction Force della Nato.

La First Division del British Army è la divisione di risposta globale e può contare su una forza diversificata

e altamente capace in grado di rispondere in tutto lo spettro delle operazioni, e si mantiene "costantemente pronta a combattere". garantendo una forza di schieramento rapido pronta ad intervenire via mare, terra e aria.