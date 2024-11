Libano, questa sera il cessate il fuoco: l'annuncio di Macron e Biden alle 21. Massicci raid israeliani su Beirut

Ascolta ora 00:00 00:00

Questa sera potrebbe iniziare la tanto attesa tregua tra Libano e Israele. La dichiarazione a firma di Joe Biden e Emmanuel Macron che annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah dovrebbe essere pubblicata, infatti, alle 21.00 (ora italiana). A riportarli, il quotidiano israeliano Haaretz che cita il canale d'informazione libanese Al Jadeed. In concomitanza con la dichiarazione Usa-Francia è attesa una presa di posizione del premier libanese Najib Mikati in cui verrà accolto l'accordo di cessate il fuoco.

"Sosteniamo i negoziati in corso per un cessate il fuoco immediato tra Israele e Hezbollah e la piena attuazione della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ora è il momento di concludere un accordo diplomatico e accogliamo con favore gli sforzi compiuti in tal senso", si legge nella dichiarazione finale del G7 Esteri a Fiuggi-Anagni. Nel testo si sottolinea "ancora una volta il ruolo svolto dalle Forze armate libanesi e dall'Unifil, la cui posizione dovrebbe essere rafforzata, al fine di adempiere alle rispettive responsabilità", esprimendo "profonda preoccupazione per i recenti attacchi" contro la missione Onu schierata nel sud del Libano.

"Siamo allarmati dal crescente numero di vittime lungo la Blue Line", hanno continuato i ministri degli Esteri dei Paesi del G7, affermando che "agli sfollati su entrambi i lati della Blue Line deve essere consentito di tornare alle loro case in sicurezza".