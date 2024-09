Libano, ancora raid di Israele. Ucciso il capo dell'unità aerea di Hezbollah

Ascolta ora 00:00 00:00

Nessun passo indietro, nessuna ipotesi di cessate-il-fuoco: gli scontri tra Israele ed Hezbollah continuano. Questo pomeriggio un attacco aereo ha preso di mira un importante leader di Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Fonti citate dai media israeliani hanno affermato che l'attacco nella roccaforte di Dahiyeh aveva come obiettivo il capo delle forze aeree, in gran parte responsabili della flotta di droni del gruppo terroristico, nonché dei missili da crociera e delle difese aeree.

Nuovi attacchi tra Israele e Libano

L'Idf ha confermato di aver attaccato "in modo mirato" nella capitale libanese: il bilancio delle vittime è di due morti e quindici feriti, tra cui una donna in gravi condizioni. L'obiettivo del raid, il cui successo è stato confermato, era il comandante soprannominato "Abu Saleh", la cui morte è stata confermata. Secondo un altro rapporto, l'attacco è stato effettuato utilizzando tre missili vicino alla zona in cui si trovava il capo delle operazioni di Hezbollah, Ibrahim Aqil, ucciso lo scorso fine settimana. Non ci sono stati commenti sull'attacco da parte di Israele, che ha affermato di aver colpito circa 75 obiettivi di Hezbollah durante la notte nel Libano meridionale e nella valle della Bekaa, fortezza di Hezbollah a un passo dal confine siriano. Tra gli obiettivi c'erano terroristi, edifici militari e depositi di armi, ha affermato l'esercito, pubblicando i filmati degli attacchi. Sono, invece, 57 i razzi che sono stati lanciati questa mattina dal Libano verso Israele. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa, citate da Haaretz.

Naufraga l'ipotesi tregua

Quanto alle pressioni internazionali per una tregua, la linea di Israele sembra essere confusa nelle ultime ore, almeno nella comunicazione. Secondo il Time of Israel, Israele e Libano avevano offerto privatamente ai mediatori il loro sostegno per un cessate-il-fuoco di 21 giorni sulla Linea Blu che i due Paesi avevano concordato separatamente, prima che fosse annunciato in una dichiarazione congiunta guidata da Stati Uniti e Francia ieri sera. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha preso poi rapidamente le distanze dalla proposta dopo il suo annuncio, affermando che Israele che le Idf continueranno a colpire Hezbollah con tutta la loro forza. Voci diplomatiche dentro e fuori il Paese ritengono che questa sia una precisa strategia, un'estensione del modo in cui ha gestito i colloqui sugli ostaggi a Gaza, accettando privatamente di mostrarsi flessibile solo per rilasciare subito dopo dichiarazioni pubbliche volte a calmare la sua base politica, ma che rischiano di ostacolare i progressi nei negoziati.

Tel Aviv tira dritto: verso la "manovra di terra"

Prima dell'attuale proposta, si sarebbero già svolti dei colloqui per cercare di arrivare a una risoluzione immediata del conflitto. Secondo quanto riportato da Asharq Al-Awsat, citando un funzionario libanese anonimo, la precedente proposta sarebbe stata incentrata su un nuovo modo di applicare la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 2006, che stabilisce il trasferimento di Hezbollah di circa 30 chilometri a nord del confine con Israele. I proxy iranani avrebbe comunicato di essere disposti a discuterne solo se la questione fosse stata collegata alle sorti della Striscia di Gaza: di fronte all'aut-aut, Israele avrebbe rifiutato di proseguire su questa strada.

Tel Aviv, dunque, sceglie di proseguire sulla strada dell'offensiva di terra. Le Forze di difesa si stanno preparando, secondo quanto riferito dal capo di Stato maggiore Herzi Halevi. "Potete sentire gli aerei in volo, stiamo attaccando tutto il giorno. risposta molto forte" contro i miliziani sciiti, in seguito all'attacco su Tel Aviv e nel centro di Israele.